X Factor 2020, Blue Phelix da Tik Tok: il suo messaggio conquista tutti

Sono cominciate le Audizioni di X Factor 2020 ed è tornato l’appuntamento del giovedì sera su Sky Uno per seguirle. Stasera, 17 settembre, è andata in onda la prima puntata delle tre totali di selezioni, in un’atmosfera alquanto surreale per l’assenza del pubblico. Come è successo anche ad Amici di Maria De Filippi, col Serale in totale silenzio, anche a X Factor la mancanza del pubblico in studio si fa sentire. E anche tanto. I nuovi giudici però sono abbastanza carichi per far sentire un po’ meno la mancanza del pubblico, anche se è una sfida piuttosto ardua. Alle standing ovation si sono sostituiti i silenzi dei quattro giudici, rapiti ed emozionati dinanzi agli aspiranti concorrenti più talentuosi di questa prima puntata di Audizioni di X Factor 2020. E tra questi c’è di sicuro Blue Phelix di Tik Tok. Il suo vero nome è Francesco, ma si fa chiamare appunto Blue Phelix. Ha 21 anni e viene da Livorno, dove è nato e cresciuto.

Blue Phelix da Tik Tok a X Factor 2020: giudici e social rapiti dal cantante

Raggiunta la maggiore età però ha deciso di cambiare la sua vita perché ha iniziato ad avvertire la sensazione che la sua città gli andasse stretta. Ha quindi scelto di trasferirsi a Londra, dove è riuscito a esprimere tutto ciò che ha dentro e a essere sé stesso. A Livorno invece aveva il timore di far vedere chi è davvero. La storia di Blue Phenix ha emozionato tutti, sia giudici sia pubblico a casa. Sui social network in tanti lo hanno riconosciuto perché i suoi video sono tra i più visti su Tik Tok. E anche attraverso questi cerca di lanciare un messaggio importante: bisogna essere sé stessi, senza dare importanza a ciò che pensano e dicono gli altri. Al di là del suo importante messaggio, sottolineato da Emma Marrone, Blue Phelix a X Factor 2020 ha conquistato i giudici anche con la sua formidabile esibizione.

X Factor 2020 Audizioni, Blue Phelix con South Dakota conquista tutti

Ha cantato un suo inedito South Dakota e ha ricevuto quattro sì. Per lui solo tanti complimenti. Mika è rimasto colpito e affascinato dalla voce di Francesco, Hell Raton invece ha detto di aver compreso il senso di libertà che ha trovato a Londra perché ci ha vissuto anche lui. E non ha mancato di complimentarsi con lui come artista. Anche Manuel Agnelli si è complimentato in particolare per la sua voce. E infine Emma: “Bellissima persona con una bellissima storia da raccontare. E con una battaglia che tu hai già vinto ma che potresti combattere per altri”. Quando ha lasciato il palco, Hell Raton ha detto: “Questo mi ha toccato proprio, bravissimo”. Anche su Twitter in tantissimi hanno commentato la sua esibizione riempiendolo di apprezzamenti, sia dal punto di vista artistico sia umano.