X Factor 2019: la nuova conduttrice del daily è l’ex concorrente Luna Melis

La cantante Luna Melis è la nuova conduttrice di X Factor Daily 2019

Addio Benji e Fede a X Factor. L’edizione 2019 del daily del talent show di Sky sarà condotto da Luna Melis. Per gli appassionati del programma non è una novità: la nuova conduttrice è un’ex concorrente dello show. Luna è infatti la cantante che si è classificata terza nel 2018, subito dopo Anastasio e Naomi. È la prima volta che Luna si cimenta nelle vesti di presentatrice: la diciassettenne affronterà questa avventura con grinta e determinazione, gli stessi ingredienti che utilizza per il suo percorso nel mondo della musica. Dove fino ad oggi ha ottenuto buoni risultati: la sua canzone Los Angeles si è aggiudicato il disco d’oro e ha raggiunto un milione di streaming con Donna Domani, il feautiring realizzato in collaborazione con Chadia Rodriguez.

X Factor Daily inizia venerdì 18 ottobre su Sky

La nuova edizione di X Factor Daily partirà il prossimo venerdì 18 ottobre alle ore 19.40. Luna Melis si concentrerà sul rapporto tra i giudici e i concorrenti e sulla macchina organizzativa del programma. La giovane cantante, che sa cosa significa partecipare ad un format del genere, sosterrà tutti i ragazzi presenti alle prove, vivendo con loro momenti di svago nel loft e rivedendo le esibizioni per commentarle.

X Factor Weekly inizia sabato 26 ottobre su Sky

A partire dal 26 ottobre verrà invece trasmesso – ogni sabato alle 18.30 – X Factor Weekly dove si ripercorerranno i momenti principali della settimana e verrà mostrato il primo concerto live dei vari eliminati.