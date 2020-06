Willwoosh nuovo look: “Gli Scilla danno di matto”, e i fan si scatenano

Anche se Willwoosh ha avuto un grandissimo successo partendo dal solo YouTube non si può dire che si sia montato la testa e che sia cambiato da allora: quello che era l’umile e divertente youtuber di tanti anni fa ha continuato a lavorare a video e post social divertenti anche dopo le belle esperienze che ha vissuto nel mondo dello spettacolo (vi ricordiamo tra le altre cose che è stato protagonista di Baciato dal Sole e che ha partecipato al non meno noto Pechino Express con la divertente Alice Venturi). Il tratto distintivo di Guglielmo Scilla – questo il vero nome di Willwoosh – non è soltanto il sorriso ma era anche il suo taglio di capelli: i fan sanno che ha quasi sempre portato dei ricci molto lunghi, all’apparenza poco curati, che non hanno mai nascosto però i suoi bei lineamenti. Abbiamo parlato al passato, sì, e no, non abbiamo commesso alcun errore.

Nuovo look Willwoosh: Guglielmo Scilla si presenta ai follower con i capelli cortissimi

Recentemente infatti Guglielmo ha postato un selfie in cui appare con i capelli molto più corti rispetto al taglio a cui siamo stati abituati nel corso degli anni: è un drastico cambio di look che però gli dona, bisogna dirlo. Perché ha voluto dire addio al vecchio taglio? Non lo sappiamo; fatto sta che i fan si sono scatenati con i commenti, e quasi tutti hanno dimostrato di aver apprezzato non poco la scelta. Willwoosh insomma può dirsi soddisfatto: il taglio di capelli è stato promosso a pieni voti e lui può dormire sonni tranquilli. A commento della foto con i capelli corti Guglielmo ha scritto ironicamente che gli Scilla stanno dando di matto, cioè che stanno impazzendo, ma se tutte le pazzie portassero a questi risultati auspicheremmo che fossero in tanti a fare follie del genere. Peccato che i risultati non siano sempre questi.

Willwoosh ci dà un taglio: il nuovo look dello youtuber su Instagram

Willwoosh ha pubblicato anche varie storie divertenti sul suo nuovo look e alla fine si capisce che gli piace non poco il risultato ottenuto. Forse per qualcuno questo cambiamento non vuol dir nulla ma noi al contrario siamo curiosi di sapere cos’ha spinto lo youtuber a farlo: solo voglia di provare un nuovo taglio? Oppure volontà di lasciarsi il passato alle spalle? Sulla vita privata di Guglielmo sappiamo poco, essendo lui molto riservato anche dopo il coming-out del 2017, ma le voci su lui e su Luigi Di Lella sono tante in questo periodo, e magari questa scelta così drastica potrebbe dipendere proprio dalla sua vita sentimentale. Staremo a vedere. Intanto vi lasciamo al post: