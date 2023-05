William, capricci: volano cuscini in casa, cosa fa Kate per placarlo

William sembrerebbe propenso a scatti d’ira. Kate, secondo una fonte vicina alla famiglia, lo tratterebbe come un figlio per tenerlo a freno.

La Royal Family continua a regalare sorprese e retroscena. Stando ad una fonte reale vicina a Kensington Palace, Kate Middleton tratterebbe il marito, il Principe William, “come se fosse il quarto figlio“. La causa di un simile comportamento sarebbe da ricercarsi nei frequenti scatti d’ira a cui il Principe del Galles sarebbe incline.

Il comportamento materno di Kate: William come un quarto figlio

Stando all’Express, in una conversazione con l’autore reale Tom Quinn, la fonte avrebbe rivelato una simile notizia. Kate sembrerebbe assumere di frequente un comportamento materno con il marito. Le numerose litigate della coppia pare non siano mai motivo di perdita del controllo e tutto riuscirebbe sempre a risolversi per il meglio. William e Kate, infatti, parrebbero in grado di risolvere le loro dispute in modo pacifico. I due, secondo l’Express, preferirebbero lanciarsi cuscini piuttosto che oggetti pesanti.

L’autore reale attribuisce all’eredità della Regina Elisabetta II il successo del loro matrimonio. La defunta sovrana aveva sempre sostenuto il mantra “mai lamentarsi, mai spiegare”, evidentemente adottato anche dalla coppia. William, inoltre, sembrerebbe bravo a mantenere un silenzio dignitoso per non alimentare polemiche, caratteristica per cui la stessa Elisabetta II era nota. Kate, invece, ha imparato a non lamentarsi. In famiglia inoltre vige il diktat del rispetto di alcune regole essenziali, per preservare la serenità del focolare domenstico.

Gli insegnamenti della Regina Elisabetta

L’equilibrio e la stabilità della coppia reale passano anche, almeno così sembra, per il comportamento materno di Kate. Trattare William come un quarto figlio è, evidentemente, un atteggiamento necessario per tenere a freno alcuni aspetti del carattere fumantino del compagno, in primis gli scatti d’ira. Se i due vengono visti, ad oggi, quasi sempre positivamente dall’opinione pubblica, il merito è, probabilmente, da attribuire anche a questa scelta di Kate.

Pur trattandosi di semplici voci, risulta evidente come la coppia abbia messo in pratica l’insegnamento della defunta Regina Elisabetta II, presentandosi all’opinione pubblica come una coppia stabile e affiatata. I contrasti tra i due, quando emergono, vengono risolti in privato e ora, grazie a fonti vicine alla Royal Family, sembrerebbe chiaro come. Trattare William come un quarto figlio sembrerebbe essersi rivelata una strategia determinante per il benessere della coppia.