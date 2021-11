Will Smith: “Volevo uccidere mio padre, l’avrei fatta franca”, il racconto

Il racconto di Will Smith sul padre sta facendo il giro del Web. L’attore si è confessato nella sua autobiografia che porta il suo nome, Will, e tra i tanti aneddoti che ha rivelato ha parlato anche di quella volta in cui avrebbe voluto uccidere suo padre. Parole molto forti, accompagnate anche da altri pensieri che l’attore ha avuto in quel momento e che lo sono altrettanto. People ha letto in anteprima il libro e ha estrapolato questo racconto sul padre, decisamente scioccante. Ma perché Will Smith ha avuto il pensiero di uccidere il papà? Il motivo è sua madre, che subiva dal marito dei comportamenti violenti.

Smith ha raccontato che una volta il padre ha colpito così forte la madre da farla collassare. Qualcosa che lui non ha mai dimenticato né accettato. In quel momento, lui si trovava nella sua camera, ma non è intervenuto. In tutto ciò che ha fatto nella sua vita, dai riconoscimenti ai premi che ha ricevuto, lui sente di aver chiesto scusa in qualche modo alla madre per non averla difesa quel giorno. Per lui è come se avesse deluso la mamma, in un certo senso, si è sentito un codardo perché non ha tenuto testa al padre. Ma non è stato questo il momento in cui ha avuto il pensiero omicida verso il padre.

Più avanti nella sua autobiografia si legge che ha pensato di uccidere il padre facendo sembrare il tutto solo un incidente. Quando ha pensato a questo piano, che però non ha mai messo in atto, il papà stava lottando contro un cancro e stava su una sedia a rotelle. Lui avrebbe sfruttato questa situazione a suo vantaggio. Quindi ha raccontato che una notte stava spingendo la sedia a rotelle del padre verso il bagno e ha avuto questo pensiero oscuro:

“Da bambino mi ero sempre detto che un giorno avrei vendicato mia madre. Che quando sarei stato grande abbastanza, quando sarei stato abbastanza forte, quando non sarei stato più un codardo, l’avrei ucciso. Mi sono fermato in cima alle scale. Potevo spingerlo giù e farla franca facilmente. Sono Will Smith. Nessuno crederebbe mai che ho ucciso mio padre di proposito”

Perché ha pensato che l’avrebbe fatta franca? Sempre lui ha spiegato che in quegli istanti nella sua mente ha immaginato persino la chiamata alla polizia, una chiamata che sarebbe stata da Oscar. Avrebbe recitato per bene, per lui sarebbe stato un gioco da ragazzi. In quei momenti ha rivissuto decenni pieni di rabbia, dolore e risentimento verso il padre. Ma alla fine è tornato in sé e ha proseguito verso il bagno, dove stava accompagnando il genitore. “Grazie a Dio siamo giudicati dalle nostre azioni, non dalle nostre esplosioni interiori guidate dal trauma”, ha aggiunto infine Will Smith sul momento in cui ha pensato di uccidere il padre.