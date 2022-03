Will Smith, silenzio rotto: il comunicato ufficiale dopo lo schiaffo agli Oscar

A distanza di circa 24 ore dello schiaffone che ha rifilato in mondovisione durante la notte degli Oscar al conduttore Chris Rock, Will Smith, tramite un comunicato divulgato sui suoi profili social, ha chiesto scusa pubblicamente al comico. Il patatrac si è verificato nel momento in cui Rock ha fatto dell’ironia sui capelli della moglie del divo di Io sono leggenda, la quale soffre di alopecia. L’attore ha letteralmente perso le staffe, alzandosi dalla platea e dirigendosi verso il presentatore che ha rimediato un colpo, a cui Smith ha fatto seguire degli insulti. La scena in un amen ha fatto il giro del mondo, divenendo virale e scatenando le reazioni più disparate. C’è chi ha giustificato il gesto di Will e chi lo ha condannato senza se e senza ma. Ora è lo stesso interprete statunitense ad auto incolparsi, domandando scusa per quanto accaduto.

“La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni cliniche di Jada è stata troppo per me da sopportare e, in quel momento, ho reagito emotivamente”. Così Smith che è poi passato a porgere scuse direttamente al comico: “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho oltrepassato il limite ed ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza”.

Spazio quindi alle scuse anche nei confronti dell’organizzazione degli Oscar: “Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che guardano in tutto il mondo”. E ancora: “Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la famiglia di King Richard. Sono profondamente e sinceramente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio meraviglioso per tutti noi”.

Will ha concluso definendosi un “work in progress”.

Resta ora da capire se l’Academy prenderà provvedimenti. Smith, poco dopo essersi reso protagonista dello schiaffone, è risalito sul palco ritirando il suo primo Oscar. Doveva essere la serata che lo avrebbe definitivamente consacrato nell’olimpo di Hollywood, mentre invece si è trasformata in un incubo, con lo spettro che l’Academy adesso possa revocargli il premio. Sono in molti infatti coloro che stanno facendo pressione affinché gli sia tolta di mano la statuetta. Per il momento gli organizzatori non si sono pronunciati.

Will Smith, schiaffone a Chris Rock durante gli Oscar: nessuna gag, tutto vero

Fugato ogni dubbio anche circa l’ipotesi che l’episodio fosse una gag. Inizialmente, vista l’eccezionalità del caso, in tanti hanno creduto che una simile situazione fosse stata studiata a tavolino. Con il passare delle ore si è invece compreso che tutto si è svolto in maniera inaspettata ed emotiva. Gabriele Muccino, grande amico di Smith, attraverso un cinguettio su Twitter, si è detto profondamente dispiaciuto per l’accaduto in quanto Will è “riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita”.