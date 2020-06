Will Smith, confessioni inaspettate: “Picchiato da mio padre”

Will Smith, le confessioni durante il programma condotto dalla moglie Jada Pinkett Smith

Will Smith ha confessato di aver subito violenze dal padre quando era bambino. Un racconto che ha spiazzato tutti, presenti in studio e pubblico a casa passando per i numerosi fan che hanno commentato sui social la notizia. L’attore è stato ospite al Red Table Talk, programma condotto da sua moglie Jada Pinkett Smith. Con lei l’attore è alle sue seconde nozze e hanno avuto due figli. Prima di Jada Pinkett, Will Smith è stato sposato con Sheree, che lo ha reso padre per la prima volta. Ha vissuto il divorzio come un fallimento, questo ha raccontato nella stessa intervista in cui ha rivelato di essere stato vittima di violenze da parte del papà. Quelli del divorzio sono stati anni difficili per lui, dopo aver lasciato un figlio di due anni che lo ha cercato solo quando sentiva di essere pronto ad avere un rapporto con lui.

Will Smith vittima di violenze dal padre: gli episodi quando era bambino

Oltre ad aver parlato del divorzio, Will Smith si è confidato con la moglie, nelle vesti di conduttrice, sulla sua infanzia. Episodi che gli hanno lasciato cicatrici non solo esteriori, ma soprattutto interiori. Il mai dimenticato Principe di Bel Air ha raccontato di aver avvertito il desiderio di diventare padre già all’età di sei anni, che ha sempre amato la sua famiglia ma che si è ripromesso che non sarebbe stato come suo padre un domani. Il genitore infatti aveva spesso attacchi di ira, lui era un bambino educato e gentile e sentiva di non meritare ciò che invece gli veniva fatto. “Sono stato schiaffeggiato e picchiato”, ha raccontato spiegando di essere cresciuto in una famiglia in cui l’aggressione fisica era concessa.

Le confessioni di Will Smith sulla sua infanzia: picchiato dal padre

L’attore ha poi rivelato di aver riportato delle cicatrici in seguito alle violenze del padre, ma pare che queste aggressioni dovute ad attacchi di ira non fossero riservate solo a lui. Will Smith ha raccontato infatti che anche sua mamma era vittima delle violenze del papà. Tutti eventi che feriscono e lasciano il segno, ha aggiunto a fine racconto. Le rivelazioni dell’attore stanno facendo il giro del mondo, mai nessuno avrebbe sospettato degli episodi simili nell’infanzia di un attore che si è sempre mostrato sorridente. E che addirittura ha fatto del suo sorriso un punto di forza, come nella sitcom Willy, il principe di Bel-Air.