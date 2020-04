Will e Grace, confermate tensioni tra attori protagonisti: parla un creatore

Will e Grace, tra Megan Mullally e Debra Messing c’è stata davvero tensione: arriva la conferma

Sul set di Will e Grace ci sono state davvero tensioni tra gli attori! Negli ultimi mesi si è vociferato molto sull’allontanamento di Megan Mullally, che interpreta Karen Walker, ma non c’era stata nessuna conferma. Anzi, qualcuno si era subito fatto avanti per smentire e ridimensionare i rumors. Ad accendere la miccia prima di tutti era stato TV Line, rivelando che la Mullally aveva lasciato il set per degli attriti con l’altra protagonista della sitcom, Debra Messing. Insomma, a non andare d’accordo nella realtà sono le attrici di Grace e Karen. I fan tuttavia si sono goduti il revival dello show, questi attriti nel cast non hanno rovinato l’entusiasmo di chi ha aspettato il grande ritorno di Will e Grace, ma oggi non è più possibile negare.

Tensioni sul set di Will e Grace, oggi la conferma: parla il co-creatore Max Mutchnick

Eric McCormack aveva provato a minimizzare facendo intendere che il rapporto tra loro quattro è sempre stato fatto di scintille, ma che comunque andavano d’accordo. Oggi però è arrivata la conferma. Just Jared infatti ha riportato le parole del co-creatore della serie, Max Mutchnick, che in una intervista a EW ha confermato tra le righe questi attriti. Mutchnick ha detto: “Lavoriamo sempre con questo motto, che tutto ruota intorno al lavoro. Si tratta solo di lavoro. Quindi se manteniamo fede a questo, vi teniamo fuori da tutto ciò che è successo sul set quest’anno perché non avrebbe fatto altro che ostacolare le storie che volevano raccontare”. E con le parole finali non ha lasciato spazio a dubbi: “Non è stato un anno facile, ma l’eredità duratura dello spettacolo è molto più importante per noi di qualsiasi disputa temporanea che ci sarà sulla scena”.

Megan Mullally e Debra Messing di Will e Grace ai ferri corti: i primi sospetti

In un primo momento l’assenza di Megan Mullally dal set era stata giustificata come una pausa dalle riprese per motivi personali. Questa è stata la versione ufficiale, ma l’uscita di scena dell’attrice di Karen aveva destato più di qualche sospetto. E questi sospetti avevano trovato subito conferma nei primi indizi: Megan Mullally e Debra Messing avevano smesso di seguirsi su Instagram.