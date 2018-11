Wanna Marchi e figlia Stefania oggi, nuova vita in Albania: il racconto da Costanzo

Wanna Marchi e la figlia Stefania, la nuova vita raccontata al Maurizio Costanzo Show

Wanna Marchi e sua figlia Stefania sono state ospiti del Maurizio Costanzo Show. Era grande la curiosità di sapere cosa fanno oggi mamma e figlia, protagoniste negli anni scorsi della cronaca italiana. E sono in molti adesso a voler conoscere la nuova vita di Wanna Marchi e Stefania Nobile. Ne hanno parlato da Costanzo, ospiti nella serata in cui si parlava del successo, anche se loro sono intervenute parlando appunto di come è cambiata la loro vita dopo lo scandalo e dopo i processi. Non vivono più in Italia da qualche mese ed è stata una scelta per una di lavoro e per l’altra di cuore.

Wanna Marchi e sua figlia vivono in Albania da qualche mese

Wanna Marchi e sua figlia Stefania vivono in Albania da cinque mesi. Sono molto contente della loro vita e hanno elogiato il paese che le sta ospitando. Wanna infatti ha raccontato: “Le cose vanno benissimo, è un paese molto tranquillo. Si sta molto bene. Mia figlia sta aprendo un locale e io per lei vado anche dove ci sono gli orsi. Vado ovunque”. Dunque è stata una scelta di Stefania trasferirsi in Albania per aprire un nuovo locale e sua mamma ha deciso di trasferirsi insieme a lei. La Nobili tra l’altro ha un locale anche a Milano. Maurizio Costanzo ha chiesto alla sua ospite se nella sua nuova vita albanese sia tornata in televisione. Ebbene no: “In Albania non faccio televisione, assolutamente”, questa è stata la risposta della Marchi.

Wanna Marchi oggi, la nuova vita insieme a sua figlia Stefania

Cosa fa allora Wanna Marchi oggi? La casalinga, con una grande passione per la cucina. Ha raccontato di essere una brava cuoca, però non sempre viene apprezzata perché suo marito preferisce i pranzi veloci. Si è confrontata con Bruno Barbieri, seduto accanto a lei al Maurizio Costanzo Show, sulla ricetta dei tortellini ed è stata promossa! E inoltre continua a stare accanto a sua figlia Stefania, in Albania.