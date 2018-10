Wanda Nara, Tapiro per colpa di Maxi Lopez: “Vince sempre la verità”

Wanda Nara riceve un Tapiro d’Oro da Sfaffelli: la querelle con l’ex marito Maxi Lopez

La nuova vittima di Valerio Staffelli è Wanda Nara. La nota showgirl argentina è stata intercettata dall’amatissimo e storico inviato di Striscia La Notizia a Milano. L’uomo ha consegnato un inaspettato Tapiro d’Oro all’attuale moglie del calciatore Mauro Icardi. Ma come mai?! La vicenda è molto delicata e a quanto pare la diretta interessata non sembra parlarne con molto piacere. Wanda è finita al centro dell’attenzione a causa di una querelle che la vede proprio contro il suo ex marito, Maxi Lopez. L’uomo ha portato la donna in tribunale a causa di una vicenza che pare risalire esattamente al 22 Giugno 2015. A causa di un post pubblicato sui suoi profili social, la Nara potrebbe aver violato la privacy del suo ex coniuge.

Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro da Staffelli: tutta colpa di Maxi Lopez

Sembrerebbe infatti che Wanda Nara rischi ben quattro mesi di carcere a causa di un post in cui sembrerebbe aver reso noto il numero di cellulare e la mail di Maxi. Il suo ex marito sembra infatti accusarla di aver violato la sua privacy e di avergli creato non pochi problemi durante il calciomercato del Giugno 2015. Di fronte alla consegna del Tapiro di Striscia La Notizia da parte di Valerio Staffelli, la reazione della donna è stata alquanto chiara e tonda. La Nara ha rilasciato una semplice e diretta dichiarazione: “Vince sempre la verità.” La showgirl nega assolutamente di aver diffuso sul web il numero di telefono di Lopez. Nonostante ciò, questa è solo una sua personalissima versione dei fatti.

Wanda Nara abbandona il Tapiro di Valerio Staffelli

Intanto, scopriamo che nel servizio che andrà in onda questa sera, 18 Ottobre 2018, vedremo Wanda abbandonare il Tapiro consegnatole da Staffelli. Sarà proprio lo stesso inviato del tg satirico di Antonio Ricci a rendersi conto dell’improvviso ‘abbandono’.