Wanda Nara stressata per la Dad dei figli: “Non ho tempo per pettinarmi”

Questi sono sicuramente tempi difficili per i genitori che seguono i figli in Dad e, tra questi, a lamentarsi ci ha pensato Wanda Nara. Ebbene la moglie di Mauro Icardi ha condiviso un post sul suo ufficiale profilo di Instagram con cui ha dato vita a uno sfogo, riguardante il periodo che i bambini stanno vivendo a causa della pandemia del Covid-19. Sono tantissimi gli studenti che si ritrovano a studiare e a seguire le lezioni direttamente a casa. Non hanno così modo di continuare i loro studi all’interno delle strutture scolastiche, a contatto con compagni e insegnanti. I genitori si ritrovano così coinvolti negli studi dei propri figli e non fa accezione Wanda.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip 4 ha condiviso ben otto foto che ritraggono i cinque figli mentre studiano in Dad. Con gli auricolari, di fronte al pc, come il resto dei bambini, anche loro devono continuare gli studi a distanza. Ma in queste ultime ore la moglie e agente del noto calciatore del PSG si è lamentata sulla questione, rivelando di non avere tempo neanche per pettinarsi o cambiarsi. Questo riguarda tutte le ore in cui i suoi cinque figli seguono le lezioni online. Wanda Nara ha poi affermato di aver scoperto, grazie a questa pandemia, che la sua pazienza e quella di tutte le mamme “è infinita”.

Infine, ha concluso lo sfogo facendo un applauso a tutte le mamme. Non sono mancati i commenti sotto il post condiviso dalla showgirl argentina. Molti non hanno perso tempo e hanno subito fatto i complimenti a Wanda per la bellezza dei suoi cinque figli. Attualmente, la famiglia Icardi si trova in un attico super lussuoso acquistato da poco nella città di Milano. E mentre i più piccoli sono impegnati con la Dad, pare che Wanda si stia concentrando sui progetti italiani.

Se fino a qualche tempo fa, la moglie del noto calciatore non faceva altro che condividere foto mozzafiato sui social, ecco che ora appare come una mamma alle prese con i suoi figli 24 ore su 24. Li ha sempre resi protagonisti nel suo profilo social, ma in questi giorni dimostra che sta dedicando tutto il suo tempo a loro.

Ora tutte le mamme potranno trovare consolazione in Wanda Nara: anche la sensuale showgirl argentina è stressata a causa della Dad!