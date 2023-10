Wanda Nara: “Sì a Ballando, i miei figli chiedono se sto per morire”

Wanda Nara è pronta a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle, a partire dal 21 ottobre, dove verrà affiancata dal ballerino Pasquale La Rocca, vincitore della scorsa edizione.

Qualche mese fa era uscita la notizia che Wanda fosse malata di leucemia, cosa mai confermata apertamente. La conduttrice è comunque certo che abbia un grave problema di salute che ha spaventato molto sia il marito Icardi che i suoi figli, ma anche tutti i suoi familiari.

Dopo 13 anni, quest’anno Wanda ha detto sì: Milly Carlucci è riuscita a convincerla a partecipare a Ballando con le stelle come concorrente. Ora i bambini sono un po’ più grandi. Oggi Wanda si sente pronta ad affrontare questa nuova esperienza. Prima, invece, non avrebbe potuto gestire un impegno così serio.

Al settimanale Oggi la donna ha raccontato di aver accettato anche per trasmettere un messaggio di normalità e forza ai propri figli, per dimostrarsi una combattente e mettersi alla prova con la fatica fisica, cosa che la potrebbe aiutare anche psicologicamente.

“C’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires e mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare. Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile“.

Wanda ha poi raccontato della scoperta della sua malattia e di come, per colpa della stampa e dei social, i figli hanno avuto la diagnosi prima di lei.

“Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: “Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice”, la notizia era stata data in Argentina dal noto giornalista Jorge Lanata.

Oggi, oltre a dover affrontare la malattia, la showgirl argentina si ritrova anche a dover rispondere agli hater, soprattutto dopo l’annuncio con cui ha ufficializzato la sua partecipazione al programma.

“Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai “giocato” con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono “inchiodata” a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo“.

La diagnosi e le prime parole dopo la scoperta della malattia

Da quando è uscita la notizia la Nara si è presa del tempo, comprensibilmente, per spiegare la sua situazione, attraverso i social. “Mercoledì ho deciso da sola di fare un’analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori sono usciti negativi e ho preso la decisione di farmi ricoverare per integrare con altri controlli che sono andati bene. Giovedì, sempre da sola, ho lasciato quella clinica per fare ulteriori test in un luogo specializzato. L’ho fatto cercando di avere maggiori informazioni“, ha dichiarato Wanda in un post, a luglio scorso.

“Come tutte le mamme, ho cercato di nascondere le mie paure e le mie ansie ai miei figli. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata. Purtroppo venerdì hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io stessa non avevo. La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dalle mie prime analisi. I miei figli hanno sempre scoperto tutto da me, ho sempre parlato loro e anche questa volta non avrei fatto eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati alla mano e con i miei tempi“, ha raccontato poi, spiegando come la stampa sia stata abbastanza molesta in quel periodo particolare, non rispettando la sua situazione familiare.

La pace con Mauro Icardi

Dopo i tradimenti di lui e il perdono da parte di lei, il calciatore e la conduttrice argentini hanno fatto pace e ciò sta aiutando molto la showgirl in questo periodo molto particolare della sua vita. Dopo varie voci di crisi i due ora sono pronti ad affrontare insieme non solo la malattia, ma anche a condividere l’esperienza di Ballando con le stelle.