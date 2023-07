Wanda Nara, parla la moglie del padre: “La verità sulla malattia”

Lo stato di salute di Wanda Nara ha recentemente preoccupato migliaia di fan in tutto il mondo, a causa alcune indiscrezioni rilasciate dai media argentini. A diffondere la notizia è stato il giornalista Jorge Lanata lo scorso 14 luglio, che aveva parlato di una diagnosi di leucemia. Tuttavia, Wanda aveva smentito in parte, dichiarando di trovarsi in ospedale per alcuni accertamenti e analisi, di cui però non aveva ancora avuto i risultati. Inoltre, recentemente ha risposto ad alcune domande dei suoi seguaci su Instagram, affermando di stare bene e di non aver avuto ancora una diagnosi ufficiale riguardante la sua presunta malattia. Ad ogni modo, a generare ulteriore scalpore attorno a questa vicenda, ci ha pensato la moglie del padre di Wanda Nara, una certa Alicia Barbasola.

“Wanda Nara sta fingendo”: le parole della moglie del padre

Alica Barbasola, moglie di Andres Nara, è stata recentemente ospite di un programma argentino, chiamato “Nosotros a la Mañana”, dove ha fatto delle rivelazioni che hanno lasciato tutti senza parole. La donna ha svelato di essere in possesso di alcune chat tra Wanda Nara e il suo migliore amico, Kennys Palacios. In queste conversazioni, i due avrebbero insinuato che Wanda in realtà non sarebbe affatto malata. Alicia ha poi spiegato di aver già promesso di rilasciare queste presunte chat ad un altro giornalista, motivo per il quale non sono state ancora mostrate.

Il conduttore del programma, Juan Etchegoyen, ha poi chiesto ad Alicia in maniera diretta se stesse insinuando che l’intera storia riguardo lo stato di salute di Wanda fosse tutta una montatura. Al che, la moglie del padre dell’argentina ha affermato di non avere dubbi sulla buona fede del giornalista che ha diffuso la notizia, ovvero Jorge Lanata. D’altro canto, però, ha dichiarato di sapere anche quale sarebbe stata la sua fonte, sostenendo che la stessa Wanda Nara avrebbe mentito. In tutto ciò, è necessario aggiungere che i rapporti tra Wanda e il padre Andres sono da tempo molto complicati.

A causare la frattura familiare era stato il divorzio della manager dall’ex marito, Maxi Lopez. Ai tempi, Andres si schierò dalla parte dell’ex calciatore, andando contro Mauro Icardi, poiché aveva ‘rubato’ la moglie ad un suo amico. Inoltre, Andres ha attaccato varie volte pubblicamente la figlia, accusandola anche di pensare solo ai soldi. Adesso, a scagliarsi contro di lei, è arrivata la moglie dell’uomo, facendo delle allusioni molto pesanti.

Naturalmente, bisogna specificare che si tratta solamente di indiscrezioni lanciate da Alicia Barbasola, di cui, almeno per ora, non si ha assolutamente nessuna prova. Al momento, Wanda Nara si trova ad Instabul, dove ha accompagnato il marito Mauro Icardi insieme ai figli. Non resta che attendere per capire se la showgirl argentina deciderà di rispondere alle gravi accuse della ‘matrigna’, oltre a scoprire se condividerà nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute.