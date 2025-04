Wanda Nara nuova “Unica” dopo Ilary? Myrta Merlino: “Non le capisco”

Dopo “Unica” di Ilary Blasi è in arrivo il documentario sulla vita di Wanda Nara. Ne ha parlato Myrta Merlino nella puntata di oggi, 10 aprile 2025, di Pomeriggio 5 insieme alle ospiti in studio tra cui Alena Seredova con la quale ha commentato anche la vicenda che vede coinvolti Mauro Icardi e l’ex moglie.

Il documentario di Wanda Nara

E’ di poco fa la notizia secondo cui Wanda Nara sarebbe pronta a diventare la protagonista del documentario incentrato sulla sua vita. Secondo le informazioni rilasciate da TV América, l’ex moglie di Mauro Icardi avrebbe firmato un contratto con Netflix, proprio come ha fatto precedentemente Ilary Blasi. La serie si chiamerà “Wanda” e sarà composta da sei episodi dal costo di 500mila euro.

Non vi sono ancora dettagli sulla trama e sull’uscita; l’unica certezza è che non saranno presenti i figli. La decisione è stata presa a causa di una controversia legale che l’ex coppia ha affrontato dopo la separazione.

Il commento in diretta di Myrta Merlino

La notizia relativa alla docu-serie di Wanda Nara non è passata inosservata, anzi ha scatenato una polemica all’interno della trasmissione Pomeriggio 5, durante la puntata del 10 aprile 2025. La prima a commentare è stata proprio la padrona di casa, Myrta Merlino, che nel bel mezzo della conversazione con le sue ospiti in studio ha esclamato: “Prima Ilary poi Wanda, io non le capisco”.

Un po’ perplessa e dubbiosa, la conduttrice e giornalista sembra non essere d’accordo con le due showgirl e con chi, tra i personaggi della tv e dello spettacolo, si mette in mostra attraverso la realizzazione di un documentario sulla propria vita.

Perché Wanda Nara non avrebbe lo stesso successo di Ilary Blasi

Nonostante Wanda Nara abbia deciso di debuttare come attrice nella docu-serie sulla sua vita, è difficile credere che il suo progetto possa essere messo a paragone con quello realizzato da Ilary Blasi. E non si tratta di trama o contenuti, ma di un aspetto che va oltre. La storia della conduttrice romana e del Capitano è stata, senza ombra di dubbio, una favola per l’Italia intera che per venti anni ha creduto in un lieto fine. La loro relazione ha emozionato e appassionato generazioni che ancora oggi si augurano che i due possano tornare insieme. Per questo e per tanti altri motivi, il documentario “Unica” ha avuto un successo pazzesco, conquistando in poco tempo milioni di visualizzazioni.

Che Wanda Nara possa fare lo stesso è un dubbio nonostante anche l’imprenditrice argentina sia attualmente una figura di spicco. E’ un dato di fatto che, negli ultimi tempi, la sua immagine sia più legata agli scandali e alle vicende sportive che alla costruzione di una carriera televisiva simile a quella di Ilary. Dunque, ci viene da domandarci se l’ex opinionista del Grande Fratello abbia preso la scelta giusta.