Wanda Nara nei guai, Icardi trionfa: la decisione del giudice

Wanda Nara e Mauro Icardi avrebbero trovato un accordo che, però, starebbe scomodo all’ex opinionista del Grande Fratello. Secondo quanto riportato su Revista Gente, il calciatore ha vinto la sentenza contro l’ex moglie che è costretta a pagare una penale o lasciare la custodia delle figlie all’ex marito.

La decisione del giudice

Il giudice che ha seguito il caso Nara-Icardi ha preso le difese del calciatore e mercoledì pomeriggio i giornali locali hanno reso nota la notizia. L’affidamento delle figlie della coppia spetta a Mauro Icardi. Se il trasferimento non avverrà entro tre giorni, la conduttrice dovrà pagare una penale di 80 milioni di pesos a favore dell’Ospedale Generale Pediatrico Ricardo Gutiérrez.

Nella delibera si legge: “Ordinare con urgenza e senza ulteriori formalità la restituzione delle ragazze Icardi al padre, il signor Mauro Icardi. Per poter compensare i 15 giorni consecutivi di vacanza di cui i minori sono stati preclusi con il padre”.

La denuncia

La denuncia effettuata da Mauro Icardi nei confronti dell’ex moglie sarebbe avvenuta per un tradimento. Infatti, secondo quanto riferito dai media locali, il calciatore avrebbe agito legalmente per mezzo di un consulente così da dimostrare di essere tradito durante il matrimonio. Inoltre, Wanda Nara non avrebbe più fatto incontrare le figlie con il padre e tale episodio avrebbe indispettito maggiormente l’ex marito che è passato, dunque, all’azione.

Una nuova vita per i due ex coniugi

Mentre il web parla della separazione di Wanda Nara e Mauro Icardi, entrambi sembrano aver già voltato pagina per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti, a poche settimane dall’ufficializzazione della fine della loro storia, sia l’ex opinionista del Grande Fratello che il calciatore hanno postato foto e video insieme ai loro nuovi fidanzati.

Wanda Nara avrebbe ritrovato l’amore con L-Gante, un rapper argentino di 23 anni dallo stile unico e canzoni provocatorie. In Argentina è molto noto nel panorama musicale tanto da essere una delle figure più popolari della musica urbana America Latina. Oltre ad essere un artista è anche papà di una figlia. Tra lui e l’ex moglie di Icardi vi è una netta differenza di età che, però, almeno per adesso non sembra essere un problema.

Icardi, invece, si è fidanzato con Eugenia Suarez, attrice argentina che già tre anni fa fu la causa di una prima crisi matrimoniale con Wanda. I due si sono mostrati sui social attraverso foto e video e sono apparsi molto innamorati e complici. Sembra, inoltre, che le figlie del calciatore adorino la nuova fiamma del padre. Allo stesso modo lei nutre simpatia nei loro confronti tanto che nelle ultime ore avrebbe festeggiato per la decisione del giudice.