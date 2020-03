Wanda Nara, Maxi Lopez duro: “Coronavirus, hai messo a rischio i figli”

L’attaccante argentino si scaglia contro l’ex moglie: “Cosa ti passa per la testa?”

Maxi Lopez furioso con l’ex moglie Wanda Nara. Il motivo? L’opinionista del Gf Vip, insieme a Mauro Icardi e i suoi 5 figli, si sono spostati da Parigi per andare sul lago di Como. In un momento come questo, dove è in atto una quarantena a livello globale a causa del Coronavirus, i movimenti della famiglia Icardi sono risultati davvero inopportuni. Tantissimi i messaggi dei fan in cui hanno criticato fortemente il gesto dell’argentina. A loro si è poi aggiunto l’ex marito Maxi Lopez, il quale ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha lanciato senza peli sulla lingua accuse ben precise contro Wanda. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

“Mi indigna che tu non abbia coscienza. Se non vuoi farlo per noi, fallo per loro”

“Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza. Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l’abbia notato”, questo quanto pubblicato da Lopez sui social.

Il precedente attacco: “Mamma fai in modo che papà possa parlare con loro”

Solo qualche giorno prima, Maxi Lopez aveva accusato Wanda di non fargli sentire i figli in un momento così delicato. “Oggi è uno di quei giorni in cui si apprezzano una passeggiata con i miei bambini, con gli amici, prendere un gelato e camminare senza meta”, ha scritto l’argentino su Instagram pubblicando una foto con i figli. “Mi manca molto abbracciare e baciare i miei figli. Quindi mamma, metti le batterie e ridà loro i telefoni in modo che papà possa parlare con loro, in questi momenti della vita, dobbiamo tutti essere uniti più che mai”, ha poi concluso.