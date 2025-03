Wanda Nara-Icardi, nuovi dettagli sul calciatore. Situazione delicata

La vicenda di Wanda Nara e Mauro Icardi continua ad essere uno degli argomenti più interessanti del gossip argentino e italiano. Da settimane la famiglia italo-argentina sta facendo molto parlare di sé soprattutto per la questione relativa al divorzio tra l’opinionista e il calciatore. Qualche ora fa, la conduttrice ha rivelato alcuni dettagli che potrebbero compromettere la posizione dell’ex marito.

Wanda Nara, ultime rivelazioni su Icardi

Dopo che la polizia è intervenuta per placare gli animi tra i due ex coniugi, Wanda Nara è tornata a parlare delle sue vicende familiari su X e attraverso un post ha spiegato che in varie occasioni Icardi si sarebbe rifiutato di vedere i figli per mancanza di tempo e non avrebbe rispettato l’accordo relativo agli alimenti.

E non è finita qui. Poco dopo ha raccontato alcuni dettagli sul rapporto tra l’ex marito e le ragazze. Le figlie della coppia avrebbero assistito ad alcuni episodi che le avrebbero lasciate a bocca aperta. L’imprenditrice ha tenuto a specificare che sta cercando in tutti modi di non fare vedere la tv alla sua famiglia visto le cose orribili che vengono dette sul suo conto. Non ha nessuna intenzione di fare ascoltare loro le dichiarazioni, secondo lei di cattivo gusto, dei legali del calciatore.

La vicenda che avrebbe fatto sfociare la situazione è ciò che è accaduto nelle ultime ore. Nonostante Wanda Nara non abbia mai detto che Icardi sia un cattivo genitore, vi è stato un episodio che avrebbe fatto cambiare idea all’imprenditrice argentina.

“Sta facendo cose che mi sorprendono e che io non farei. – ha affermato – Cose che possono far male ai miei figli domani”. E ha continuato, spiegando che uno dei suoi figli più grandi le ha fatto vedere un video su Tik Tok riguardante il calciatore che giocava con un bambino in una piazza. Il ragazzo avrebbe poi consigliato alla mamma di non fare vedere il filmato alle sorelline.

L’opinionista ha deciso che riferirà tutto allo psicologo e al giudice cosicché vengano prese decisioni al riguardo, perché, secondo lei, le figlie non dovrebbero soffrire la mancanza del padre che preferirebbe trascorrere del tempo con i bambini della nuova fidanzata piuttosto che con i suoi.

Situazione attuale e possibili scenari

Le dichiarazioni di Wanda Nara, qualora venissero accolte dal giudice che sta portando avanti la causa familiare, potrebbero compromettere il risultato. Soltanto qualche settimana fa, infatti, Mauro Icardi aveva ottenuto la possibilità di rivedere le bambine ma con il supporto e la supervisione di psicologi.

Inoltre, il calciatore dovrà seguire una terapia psicologica congiunta insieme alle due figlie con il fine di ricostruire un rapporto sano e consapevole. Il tutto dovrà essere certificato da documenti che attestino l’inizio del percorso terapeutico.

Dopo tali notizie, Icardi non ha perso occasione di condividere sui social foto insieme alle bambine con una dedica speciale, Wanda, invece, avrebbe mantenuto il silenzio fino a qualche ora fa. C’è chi sul web non vede di buon occhio il comportamento dei due genitori nei confronti delle figlie ma questo sarà il giudice a deciderlo.