Wanda Nara ha la leucemia? “Ora parlo io e vi dico tutta la verità”

A sole 24 ore dalla prima puntata di Ballando con le stelle, Wanda Nara si è raccontata nel corso di una lunga intervista al Corriere della sera. La soubrette ha parlato, tra le altre cose, anche della sua malattia e del mondo in cui la diagnosi l’avrebbe cambiata. Senza troppi giri di parole l’aspirante ballerina ha spiegato per filo e per segno come ha reagito nel momento in cui le è stato detto di essere malata. In tutto ciò il sostegno della sua famiglia è stato a dir poco fondamentale e per la primissima volta, anche se in modo indiretto, la showgirl e procuratrice calcistica ha confermato di essere malata di leucemia.

La malattia

“È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita”, ha affermato Wanda Nara rispondendo alla domanda sulla sua condizione di salute e su come abbia scoperto di essere malata. “Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante”.

La showgirl ha anche raccontato di come all’inizio non sia stato per niente facile accettare di convivere con la leucemia ma che allo stesso tempo la diagnosi le abbia dato una forza del tutto imprevista: “Ho avuto i pensieri più brutti ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta.”

Nella sfortuna a rendere le cose più facili è stata sicuramente la diagnosi precoce, arrivata in seguito a delle analisi eseguite quasi per caso lo scorso agosto. La Nara accusava da tempo un’insolita stanchezza e per questo motivo il suo medico preferì sottoporla ad alcuni approfondimenti in via precauzionale. Controlli che si sono rivelati essere un vero salvavita per la showgirl: “Dopo l’esito sono stata ferma un paio di giorni. Ho dovuto capire la situazione. Ora cerco di viverla valorizzando di più ogni attimo della mia vita” ha quindi aggiunto la showgirl argentina.

Grazie alla vicinanza della sua famiglia e alla grande fede religiosa che la contraddistingue però, Wanda Nara ha trovato il coraggio e la forza di reagire: “Credo molto in Dio e penso che questo sia quello che tocca a me. Mi piace prendermi cura della mia famiglia enorme e va bene se tutti si appoggiano a me”.

La sfida di Ballando con le stelle

Al momento però le attenzioni di Wanda Nara sono tutte rivolte alla nuova avventura televisiva alla quale prenderà parte a breve: Ballando con le stelle. La showgirl argentina sarà infatti nel cast del programma di ballo di Milly Carlucci che, come anticipato, andrà in onda ogni sabato in prima serata su Rai 1 a partire da domani, 21 ottobre.

“Sono coraggiosa. Il ballo non è il mio. Avevo paura ma Milly mi chiama all’inizio di ogni stagione, da quindici anni. La prima volta non ero ancora famosa in Italia. Ero appena arrivata a Catania. Ora ho deciso che era il momento di mettermi in gioco”, ha rivelato Wanda Nara. La sua partecipazione al programma sarebbe quindi da considerarsi una sorta di trofeo per Milly Carlucci che, stando alle parole della showgirl, farebbe la corte alla procuratrice calcistica sin dagli inizi. Il momento è finalmente arrivato e Wanda Nara non vede l’ora di mettersi alla prova anche nelle vesti di ballerina.

La procuratrice calcistica ha poi affermato di non aver mai studiato danza, o meglio di aver preso parte a qualche lezione nel corso ella sua infanzia ma con scarsi risultati: “No, solo qualche lezione ma ero negata: la maestra diceva di girarsi a destra e io mi giravo a sinistra. La faccio fare alle mie bambine però, che infatti sono felicissime di vedermi in pista. Ora, quando durante le prove mi capita di fare qualche presa, in aria, mando loro i video. A casa sono tutti molto orgogliosi.”

Fama e progetti per il futuro

Nel corso dell’intervista, Wanda Nara ha anche parlato della sua carriera da procuratrice calcistica: “Per una donna è molto più difficile fare scelte simili, c’è sempre del pregiudizio”, ha dichiarato. “Qualcosa sta cambiando, ma c’è tanto da fare e mi auguro che per le mie figlie sia ancora più facile. Nel mio ruolo di procuratrice calcistica, mi è stato detto da persone importanti “no, con una donna io non parlo”. Così, direttamente. Ma ho avuto la mia rivincita e, alla fine, questa persona mi ha dovuto ringraziare per quello che ero riuscita a fare per lui”, ha poi concluso Wanda Nara.

La showgirl argentina ha sempre avuto il sogno nel cassetto di diventare famosa e ora che lo è sorge spontanea una domanda: c’è qualcosa che cambierebbe del suo percorso o che non le piace del suo mondo? “Non hai più una vita privata e tutti hanno il diritto di esprimere giudizi od opinioni. Ho dovuto imparare a credere in me al 100% e mi sono creata un circolo piccolissimo, fatto sempre dagli stessi amici. Inoltre, cerco di insegnare ai miei figli a essere forti e conoscere la loro mamma o il loro papà per come li vedono loro non per come sono raccontati da fuori”, ha risposto la showgirl.

E sugli obiettivi per il futuro, Wanda Nara è piuttosto sicura: “Volevo fare Ballando ed eccomi qui. Ora l’unica cosa che mi manca è recitare in un film. Sogno un ruolo drammatico. Vorrei mi vedessero in un’altra veste”.