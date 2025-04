Wanda Nara e Icardi ritorno di fiamma? La rivelazione di L-Gante

Soltanto pochi mesi fa è emersa la notizia della separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi e oggi a distanza di settimane L-Gante è pronto a scommettere che tra i due possa esserci presto un ritorno di fiamma. Il cantante argentino si è appena lasciato con l’imprenditrice e non ha perso occasione per raccontare la sua verità ai media argentini.

La verità di L-Gante

Da giorni Wanda Nara è tornata a essere al centro dell’attenzione dopo la separazione da L-Gante. A rivelare i dettagli è stato proprio il cantante che in un’intervista riportata da Revista Gente ha raccontato che la separazione è avvenuta di comune accordo. Inoltre, il giovane ha dovuto affrontare problemi di salute e ora preferisce pensare a se stesso.

Nel corso dell’intervista, però, non si è trattenuto sulla questione del divorzio tra Wanda e Icardi, riferendo il suo punto di vista. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. Tra i due è veramente finita?

Wanda Nara e Mauro Icardi torneranno insieme?

Senza filtri, L-Gante non ha resistito a rivelare il suo punto di vista sulla storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il cantante non ha dubbi: tra i due ex coniugi c’è ancora amore. Che la sua opinione diventi realtà non è dato saperlo, ma sono tanti a credere che tra l’imprenditrice argentina e il calciatore possa tornare il sereno anche e soprattutto per il bene dei loro figli.

E non è stato solo L-Gante a parlare della coppia. La stessa Wanda Nara ha tenuto a lasciare la porta aperta sulla relazione con Icardi, spiegando ai microfoni di un’emittente argentina che nella vita tutto può succedere. “Il padre di Mauro si è separato dalla madre di Mauro ed è stato con un’altra donna per 16 anni, ha persino messo su famiglia con lei. E dopo tutto questo e tutto quello che si sono detti e tutti i litigi che hanno fatto, oggi sono di nuovo insieme. Quindi, ora no, non ci sono possibilità, ma domani chissà cosa può succedere”. Ha affermato.

Ultime notizie sull’ex coppia

Per adesso Wanda Nara è tornata a essere single e Mauro Icardi continua la sua relazione con China Suarez. Lo scorso 15 aprile l’imprenditrice argentina ha accompagnato le figlie in procura per l’incontro stabilito con il padre. Nonostante tutti volessero trovare un compromesso, nessuno dei due avrebbe fatto un passo verso l’altro e ancora una volta sono i minori a pagarne le conseguenze.

Le ultime notizie riportate dei media argentini rivelano che il calciatore starebbe cercando di proteggere il proprio patrimonio e la nuova fidanzata, China Suárez. L’intento di Icardi sarebbe quello di allontanare l’ex moglie da ogni accordo commerciale, dal ruolo di manager ed ogni legame che li unisce ancora. Ci riuscirà? Non ci resta che attendere per scoprire l’epilogo della loro storia.