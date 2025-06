Wanda Nara e Icardi, è ancora guerra: “C’è angoscia”

Da mesi la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi fa molto discutere e, a distanza di tempo, torna al centro del gossip. Mentre il calciatore tende a mantenere il silenzio sulla questione, l’imprenditrice, invece, non perde occasione per parlarne, rilasciando dichiarazioni che fanno riflettere.

Le ultime dichiarazioni di Wanda Nara

Nelle ultime ore Wanda Nara è tornata a parlare della sua vita privata, affermando di essere single e di continuare a portare avanti la battaglia legale con il padre dei suoi figli, Mauro Icardi. Lo ha raccontato nel corso di un’intervista al programma televisivo argentino LAM.

L’ex opinionista ha spiegato di essere molto preoccupata per le sue bambine che sembra si sveglino di notte a causa degli incubi, urlando di avere paura di ritrovarsi in aereo. Poi chiedono al padre dove sia la madre e il calciatore risponderebbe che “tornerà quando smetterà di fare sciocchezze”. Tali dichiarazioni fanno riflettere e lasciano perplessi, soprattutto chi conosce Icardi.

L’ex marito avrebbe richiesto di portare le figlie in Turchia dove vive per motivi professionali, invitando Wanda Nara a trasferirsi lì con loro. Il giudice, però, avrebbe già stabilito dei limiti a tutela dell’imprenditrice che non può essere costretta a partire.

Inoltre, Wanda ha riferito che ultimamente le figlie sono state sottoposte di recente a una visita psicologica, dalla quale sarebbe emerso uno stato di angoscia, nonostante abbiano tutto per essere felici.

La contromossa di Icardi

Icardi questa volta non è rimasto in silenzio ma ha agito con una mossa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il calciatore ha pubblicato lo screen del conto in banca dell’ex moglie, accusandola di un “furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale”.

Il diretto interessato ha raccontato di essere stato colto di sorpresa mentre camminava: a un certo punto ha preso il telefono ed ha letto un messaggio che segnalava un trasferimento di 7 milioni di euro dal suo conto personale. Il calciatore ha alluso immediatamente all’ex moglie, ipotizzando che Wanda Nara possa aver chiesto al tribunale la confisca del telefono.

Perché Wanda Nara e Icardi si sono lasciati

C’è chi ha sempre sostenuto che l’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi fosse destinato a finire e così è stato. Ma qual è motivo che ha scatenato la rottura? In realtà, nessuno dei due ha mai rivelato le ragioni che hanno portato la coppia a divorziare, tuttavia, la separazione è il risultato di una serie di eventi: crisi continue, tradimenti, tensioni familiari e divergenze caratteriali. Più volte, infatti, l’imprenditrice ha dichiarato di non essere capita dal calciatore e di essere stata tradita. Allo stesso modo, Icardi ha mosso accuse alla moglie.