Wanda Nara deve chiudere i profili social: decisione drastica del tribunale

Le vicende rocambolesche di Wanda Nara e Mauro Icardi continuano con nuovi colpi di scena sempre più surreali. L’ultimo scoop è la decisione ufficiale del tribunale argentino che ha costretto l’influencer a chiudere i suoi profili social per almeno un mese. Secondo i giudici Wanda avrebbe violato un ordine del tribunale nella sua eterna battaglia con il calciatore. La sua reazione però a questa sentenza fa discutere e apre a molte riflessioni sull’uso che viene fatto dei social.

Punto cardine della guerra tra Wanda e Mauro è l’affido delle due figlie minori, Francesca e Isabella. La Corte ha riconosciuto Wanda colpevole di aver violato un accordo sugli incontri tra il padre e le figlie. Questo ha portato i giudici a parlare di violazione dei diritti dei minori e ha sentenziato che ogni profilo appartenente all’imprenditrice venga chiuso. Instagram, Facebook, TikTok, ogni account a nome di Wanda deve restare chiuso per almeno 30 giorni. Le piattaforme Meta Platforms e TikTok Argentina sono state pertanto informate di questa decisione e il caso sarà rinviato alla Corte per un’ulteriore indagine qualora la sentenza venga trasgredita.

Wanda Nara senza social: ”Non cado mai, prendo un aereo”

Come ha preso Wanda questa decisione del tribunale argentino? Come dice il proverbio ”morto un papa se ne fa un altro”, l’imprenditrice non ha perso tempo e è subito sbarcata su un’altra piattaforma. Il suo ultimo post su Instagram prima della chiusura dell’account invita i suoi followers a seguirla su OnlyFans, il social destinato a contenuti per adulti più discusso degli ultimi tempi. ”Se non qui, a partire da oggi potremo vederci su OnlyFans” ha scritto, per poi rilanciare ”Io non cado mai, prendo un aereo”. Wanda Nara fa sapere che i suoi avvocati sono già a lavoro per risolvere questo ulteriore guaio e lamenta l’ingiustizia della sentenza, visto che la sua principale fonte di reddito sono proprio i social network. In conclusione, per rincuorare i suoi followers sulla sua determinazione, ha annunciato pure una docu-serie sulla sua vita.

Per quanto la decisione del tribunale sia inoppugnabile, oggi è molto semplice aggirarla per chi è avvezzo alla tecnologia. Lo ha dimostrato l’influencer stessa che è saltata da un social all’altro senza batter ciglio. Anche questo capitolo si aggiunge all’ormai infinita saga degli Icardi-Nara e vedremo come andrà avanti questa vicenda.