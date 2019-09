Wanda Nara, gelo con Costanza Caracciolo: retroscena Tiki Taka

Wanda Nara, nessun rapporto con Costanza Caracciolo: retroscena Tiki Taka. Dietro le quinte della trasmissione ci sarebbe il gelo tra l’argentina e alcune compagne degli ospiti dello show (spiffero di Chi)

Wanda Nara continua a essere chiacchieratissima. Il magazine Chi spiffera che dietro le quinte di Tiki Taka, programma sportivo di Italia 1 condotto dall’istrionico Pierluigi Pardo, ci sarebbe il gelo tra l’argentina e Costanza Caracciolo, compagna di Bobo Vieri. Per la sudamericana, nessun rapporto pure con la moglie di Antonio Cassano e la fidanzata di Pierluigi Pardo stesso, sussurra sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ricordiamo che l’agente e moglie di Mauro Icardi, pochi giorni fa, sembrava addirittura che dovesse lasciare lo show dopo che Pardo mandò una mail ai vertici Mediaset spiegando che la presenza di Wanda non era conciliabile con la sua posizione. Tutto si è poi risolto e la Nara è rimasta al suo posto.

“Pochi sanno che dietro le quinte di Tiki Taka, sedute tra gli ospiti o nel backstage, ci sono tre presenze fisse: Costanza Caracciolo, Carolina Marcialis e la nuova fidanzata di Pierluigi Pardo. Le tre controllano a vista i rispettivi uomini… E nessuna ha rapporti con Wanda Nara, conduttrice non amata dallo stesso Pardo. Se questo non è Girls power…” Lo spiffero di Chi è alquanto chiaro e informa senza troppo girarci attorno che non è scattato il feeling tra l’agente e una parte del ‘dietro le quinte’. Frizioni a parte, Wanda è tornata nello show. Eppure la sua presenza nell’ultima puntata del programma è stata in forse fino alla fine.

Le parole di Pardo sulla presenza di Wanda a Tiki Taka

“La sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter per me non era proprio conciliabile con la mia deontologia personale, per la situazione che si era venuta a creare”, dichiarava Pardo il 3 settembre scorso in radio. “Questo – aggiungeva – può essere messo agli atti. Faccio un discorso molto serio e molto onesto”. Il giornalista si riferiva ai rapporti che ha con la società dell’Inter. Rapporti che vanno mantenuti trasparenti e neutri per chi fa informazione. Ma la causa intentata da Icardi ai nerazzurri e la presenza di Wanda in studio non erano più una cosa conciliabile. Oggi Icardi è volato a Parigi e la situazione, almeno sul fronte televisivo e presenza della Nara in studio, sembra essersi del tutto risolta.