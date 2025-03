Wanda Nara coinvolta in un arresto: il legame con Elías Piccirillo

Wanda Nara è tornata al centro del mirino a causa dell’arresto di Elías Piccirillo, ex compagno di Jésica Cirio. Secondo i media locali, l’ex moglie di Mauro Icardi sarebbe stata avvistata nelle vicinanze del giovane uomo di affari proprio quando questo stava per essere arrestato. E c’è di più, più tardi sarebbe stata vista alla guida di un’automobile che avrebbe comprato proprio dal diretto interessato.

Il rapporto tra Nara e Elías Piccirillo

Secondo fonti giornalistiche argentine, Wanda Nara e Elías Piccirillo non sarebbero dei perfetti sconosciuti. Anzi, i due si conoscono e avrebbero avuto dei rapporti commerciali in passato. Nello specifico, si parla di una transazione che riguarda l’acquisto di una lussuosa automobile. Secondo quanto riferito da media locali, Piccirillo avrebbe venduto la vettura a diverse persone, tra cui Wanda Nara e il padre del calciatore Kun Agüero.

Wanda Nara e la sua versione dei fatti

Dopo varie voci girate sul suo conto e una serie di servizi televisivi andati in onda attraverso i media locali argentini, Wanda Nara ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti di quanto accaduto il giorno dell’arresto di Elías Piccirillo.

L’ex moglie di Mauro Icardi ha condiviso una storia Ig attraverso cui ha riferito di essersi trovata nello stesso quartiere in cui è avvenuto il misfatto perché interessata ad alcune case lì presenti.

Sulla questione relativa al mezzo di trasporto, Wanda Nara ha dichiarato di non averlo comprato da Elías Piccirillo, attualmente arrestato per truffa, ma di averlo acquistato a km 0 direttamente dall’azienda madre. Inoltre, ha aggiunto di aver aspettato quattro mesi prima di riceverlo. La sua storia Ig è diventata virale ed è stata ripresa immediatamente da tutti i media argentini.

Chi è Elías Piccirillo

Elías Piccirillo è noto per essere un imprenditore argentino impegnato nel settore immobiliare. Inoltre, è conosciuto per aver avuto una relazione con la modella e conduttrice Jésica Cirio. Secondo quanto riportato dai media argentini, il giovane uomo è nato a Florencio Varela ed ha iniziato a lavorare nel call center per poi cambiare percorso e cominciare a collaborare con diverse agenzie imprenditoriali.

Il giovane uomo e la modella si sono sposati a maggio 2024. Le nozze tra loro si sono celebrate attraverso una cerimonia lussuosa al Palazzo Duhau di Buenos Aires. Tuttavia, la coppia si è separata un mese fa.

Oggi, Piccirillo sarebbe coinvolto in un’inchiesta giudiziaria a causa di frode, droga e appropriazione indebita da ex soci e investitori. Tutti i media argentini stanno seguendo la vicenda che lo vede protagonista.