Walter Zenga: “Ho sbagliato a lasciare Hoara Borselli”

Walter Zenga pentito di aver lasciato Hoara Borselli. Il diretto interessato l’ha dichiarato apertamente in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. L’ex portiere, oggi allenatore, e la nuova opinionista di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 si sono amati per un lungo periodo: dal 1996 al 2002. È finita a causa dello sportivo, che era troppo geloso dell’attrice. Una scelta che ha fatto soffrire molto la Borselli, uno sbaglio che Zenga non rifarebbe più.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Walter Zenga ha ammesso:

“Cosa non ha funzionato tra me e Hoara? Il fatto che io, da maschio idiota, l’avessi messa di fronte a un aut aut. Quando a lei hanno proposto di recitare nella soap Centovetrine, le ho detto che doveva decidere se accettare o stare con me e lei giustamente ha scelto la sua carriera. Se potessi tornare indietro seguirei Hoara come aveva fatto lei qualche anno prima, mollando tutto per trasferirsi a vivere in America con me. Ma a 40 anni non avevo ancora la maturità di oggi”

Nonostante la rottura Walter Zenga e Hoara Borselli hanno mantenuto un ottimo rapporto e oggi sono grandi amici. Non a caso l’attrice ed ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha difeso l’ex fidanzato nel salotto di Barbara d’Urso durante la faida con i figli Niccolò e Andrea. Hoara ha conosciuto bene i due ragazzi visto che si è innamorata di Walter subito dopo il divorzio tra Zenga e l’ex conduttrice televisiva Roberta Termali.

La nuova vita di Walter Zenga e Hoara Borselli

Dopo l’addio a Walter Zenga Hoara Borselli ha incontrato l’attuale marito Antonello Costigliola. I due sono diventati marito e moglie nel 2009 e hanno avuto due figli: Margot e Daniel, che hanno rispettivamente 12 e 9 anni. Walter Zenga invece è convolato a nozze per la terza volta. Superati i divorzi da Elvira Carfagna e Roberta Termali, Zenga ha sposato la showgirl rumena Raluca Rebedea.

L’Uomo Ragno, così come lo chiamano i tifosi e gli appassionati di calcio, ha cinque figli: Jacopo, avuto dalla prima moglie Elvira; Niccolò e Andrea nati dal legame con la Termali e infine i piccoli Samira e Walter Junior frutto del grande amore che lo lega a Raluca.

Spesso si è parlato di crisi tra Zenga e la Rebedea ma Walter ha chiarito che in un rapporto che dura ormai da 18 anni non sempre è tutto rose e fiori. Il 61enne ha però puntualizzato di stare molto bene con la moglie e di non avere alcun tipo di problema.

Walter Zenga e il rapporto ritrovato con i figli

Intanto Walter Zenga ha ritrovato un rapporto con i figli Niccolò e Andrea, avuti dall’ex moglie Roberta Termali. Grazie alla partecipazione di Andrea al Grande Fratello Vip i tre hanno ricucito un legame che dura ancora oggi.