Walter Nudo, video e sbrocco epico: “L’Isola dei Famosi? Ho bisogno di soldi c***, ma non ci vado”

Epica sbroccata di Walter Nudo dopo che è trapelata nei giorni scorsi l’indiscrezione relativa a una sua possibile partecipazione come concorrente all’Isola dei Famosi, reality che vinse nel lontano 2003, quando fu trasmessa la prima storica edizione su Rai 2. La nuova stagione del programma dovrebbe vedere la luce su Canale 5 il prossimo ottobre. Dovrebbe condurla Belen Rodriguez. Gli autori sono al momento impegnati con la composizione del cast. Voci hanno sussurrato che l’attore 55enne sarebbe stato contattato e avrebbe dato la sua disponibilità per rimettersi nuovamente in gioco. Tale retroscena è arrivato alle orecchie del diretto interessato che su Instagram ha pubblicato un video diventato virale in cui ha confermato che la produzione lo ha cercato, aggiungendo però che per una questione di credibilità non accetterà la proposta.

Isola dei Famosi, il video epico di Walter Nudo che declina la proposta

Nel filmato si vede Nudo seduto al tavolo mentre una persona fuori campo lo mette al corrente delle voci che lo vogliono nuovamente protagonista nel reality dei naufraghi. Ed è a questo punto che Walter si avventura in un monologo concitato, diventato virale sui social. “Sì, ho dato la mia disponibilità, è vero, ma devo dirti che non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio”, ha scandito l’attore, che quindi ha sia confermato di essere stato chiamato dal programma sia di avere dato inizialmente disponibilità. A quanto pare, dopo una riflessione profonda, ci ha però ripensato.

“Dopo vent’anni, devo tornare ancora a L’Isola dei Famosi? Ho bisogno di soldi? Sì, caz**, sì, ne ho bisogno. Ho sbagliato, ho fatto le mie scelte, ho fatto quello che è… Insomma ho bisogno di soldi e forse me li danno pure, anche un bel po’. Ma il fatto di andare è la scelta giusta?” Questo mi domando io”, ha proseguito Walter con toni accesi.

Ha poi mostrato dei fogli in cui ha fatto sapere di avere scritto per il teatro, sottolineando che porterà in scena qualcosa che per lui è importante e in cui crede fortemente, sul tema del levarsi le maschere per essere sinceri e autentici nei confronti di se stessi e degli altri. Spazio poi all’attacco all’Isola dei Famosi, che considera ormai un format antiquato e non più allineato con il presente: “Ma io devo tornare in un contenitore che non ha più nulla da dirmi dopo 23 anni dalla mia partecipazione? Devo tornare ancora lì? Ma la gente ti guarda in faccia e ti giudica: “tu l’hai fatto per questo””.

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Il 56enne ha poi scandito quello che molte persone potrebbero pensare di lui nel vederlo nuovamente impegnato nel reality: “Ma come? Vieni in teatro adesso allora a spiegarmi come si vive in maniera autentica, come si vive in modo semplice, come si trova la parte più profonda di noi e poi vai all’Isola dei Famosi? Vai lì ancora? Ancora una volta?”

“Non avevo capito un caz** oh. Ascolta: tu non hai capito un caz** Walter”, ha concluso, rivolgendosi a se stesso. Il monologo-sfogo ha raccolto una miriade di apprezzamenti. Molti coloro che hanno apprezzato la sincerità dell’attore, il fatto che abbia ammesso che il denaro della tv gli faccia comodo e che sia anche rimasto un po’ tentato di accettare la proposta. Ma hanno apprezzato ancora di più la decisione presa da Nudo di proseguire per la sua strada, probabilmente meno redditizia economicamente, ma senza dubbio più arricchente dal punto di vista umano.