Walter Nudo si difende dalle ultime accuse: “Ho altro da fare”

Walter Nudo guarda le storie su Instagram dei non famosi? Le accuse del Web

Walter Nudo su Instagram ha scritto un lungo messaggio indirizzato ai suoi fan in cui ha fornito delle spiegazioni. In merito a cosa? A delle voci che sono circolate sul suo conto in queste ore. Il vincitore dell’ultimo Gf Vip ha infatti risposto ai tanti che pensano che guardi le storie delle persone sconosciute per accrescere followers e seguito sul social network. In questi giorni infatti si parla molto di questo fenomeno: Vip che guardano storie su Instagram di persone non famose. Il motivo è stato spiegato, ovvero è un modo per avere un ritorno, ma spesso e volentieri non sono i Vip in persona a guardare le storie ma sono dei computer a farlo al posto loro. Ovviamente può anche succedere che sia il personaggio famoso in questione a guardare, per chissà quale motivo, ma non è il caso di Walter Nudo.

Walter Nudo si difende dalle accuse su Instagram: “Ho altre cose da fare durante il giorno”

Nel suo post su Instagram, Walter ha detto che è stato colpito da un bug di Instagram che gli ha creato problemi sul profilo. Pare infatti che si sia prima cancellato e poi ripristinato tutto, tranne gli ultimi post. Poi ha parlato delle accuse che gli sono state rivolte: “Sta girando sul web, voci che io vado a vedere storie di vari profili! Con tutto il rispetto alle vostre storie, ho altre cose da fare durante il giorno”. Dopo questa precisazione, Walter ha spiegato che usa Instagram come un mezzo per far arrivare i suoi messaggi di amore alle persone che lo seguono, non per altro. Forse, però, qualcuno per conto suo potrebbe aver agito, ma in buona fede. Ecco cosa ha aggiunto, infatti: “Forse il mio team, la Nudofamily, mosso da tale obbiettivo, può aver scelto qualche strategia che poi si è dimostrata non valida o inappropriata: fa parte del processo, si agisce, si sbaglia, si impara, si agisce di nuovo per fare segno! Così conoscete la verità dalla fonte!”.

Walter Nudo ringrazia i fan: “Cerchiamo di servire di più”

L’ex gieffino ha colto l’occasione per ringraziare il gruppo di fan che lo segue e gli dedica sempre tempo prezioso. Nel loro piccolo, ha scritto, cercano insieme di essere utili alle persone: “Cerchiamo sempre, ogni giorno, anche con un semplice post, di servire di più, di dare di più al mondo un po’ più di ieri”.