Walter Nudo non risponde alla domanda della Balivo: rifiuto perfetto

Faccia a faccia intenso e a tratti commuovente quello andato in scena tra Walter Nudo e Caterina Balivo a La Volta Buona (Rai Uno), nella puntata in onda mercoledì 18 settembre. L’attore 54enne ha parlato della sua scelta di abbandonare il mondo dello spettacolo e di alcuni momenti cruciali della sua vita. Inoltre ha raccontato del legame con i genitori. Alla fine si è rifiutato di rispondere ad una domanda su sua madre posta dalla conduttrice campana.

La decisione di dire stop alla tv e alla recitazione è arrivata il 24 giugno 2019. Walter Nudo era da poco stato colpito da due ictus al cervelletto. Un fatto da cui riuscì a salvarsi e che gli fece capire quale strada avrebbe voluto realmente imboccare da quel momento in poi. Non più quella della tv.

A proposito degli ictus, ha spiegato: “Il momento in cui più mi sono trovato vicino alla morte. Ho capito che volevo solamente ispirare le persone. Siamo qui per condividere e non per prendere. Mi sono divertito in televisione, ma ho capito che volevo fare altro”. Oggi l’attore scrive libri e aiuta le persone a superare barriere e stereotipi psicologici, cercando di essere una guida.

Spazio poi all’infanzia difficile. In passato ha persino rivelato che a 12 anni ha pensato di farla finita: “Io sono dislessico e introverso, nonostante abbia fatto tanto spettacolo e anche lo spogliarellista. Venivo bullizzato a scuola dalle insegnanti e dai bambini. Perché ciò che fa il genitore lo fanno anche i figli. Parlavo molto con Dio, con quella figura immaginaria che mi ascoltava, mi ha dato tanto supporto. Lo sentivo all’epoca, mi accettava per quello che ero”.

A 19 anni ha deciso di lasciare l’Italia e di recarsi a Los Angeles, raggiungendo suo fratello, che ha 12 anni più di lui. Negli Usa, prima di avere successo, fece diversi lavori per mantenersi. Con i suoi genitori ci fu difficoltà a dialogare. Così Nudo a Caterina Balivo nel descrivere il suo legame con la madre e il padre:

“Loro hanno fatto il massimo con quello che avevano, non hanno colpe. Solo che a volte non ti senti capito e a volte hai solo bisogno di andare altrove e fare il giro del mondo per poi tornare. Come diceva Thomas Eliot, al termine delle nostre ricerche torneremo al punto di partenza per capire che alla fine tutto ciò che cercavamo è sempre stato lì davanti a noi”.

A questo punto la conduttrice, dopo che l’ospite le ha riferito che sua madre stava ascoltando l’intervista a La Volta Buona, gli ha chiesto di mandare un messaggio al genitore. Walter si è rifiutato motivando così il suo no: “Ho fatto parte della tv per 25 anni e capisco che le persone dello spettacolo siano alla portata di tutti, ed è anche giusto. Ma c’è una piccola parte che deve rimanere con noi. Queste sono cose mie intime e se avrò qualcosa da dire a mia mamma glielo dirò di persona, solamente quando saremo io e lei e non ci sarà nessun altro. Quindi perdonatemi se non dico nulla adesso”. La Balivo ha compreso e ringraziato l’attore per l’intervista.