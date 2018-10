Walter e Francesco Monte, messaggio dai fan al GF Vip: sono loro i favoriti?

Walter Nudo e Francesco Monte al Grande Fratello Vip: arrivano due messaggi aerei da parte dei fan

Una mattina molto emozionante quella di Walter Nudo e Francesco Monte al Grande Fratello Vip. I due gieffini hanno, infatti, ricevuto un messaggio aereo da parte dei loro rispettivi fan. Non è la prima volta che questi due concorrenti ricevono una sorpresa dall’esterno. Il primo aereo che ha colorato il cielo sopra la Casa più spiata d’Italia è stato, infatti, quello dedicato a Walter. Scendendo nel dettaglio, il gieffino ha ricevuto un bellissimo messaggio da parte dei suoi figli. Grande commozione per il concorrente, che si era lasciato andare a un pianto di felicità. Anche Francesco ha già ricevuto altri messaggi dall’esterno. In tutto sono tre i gli aerei che i fan hanno deciso di dedicare all’ex tronista di Uomini e Donne. Ora, infatti, Monte chiede al pubblico che lo segue di non spendere più soldi. Sappiamo bene che inviare un messaggio aereo sopra la Casa più spiata d’Italia prevede un costo abbastanza alto.

Walter e Francesco Monte: il pubblico sostiene i due concorrenti del Grande Fratello Vip

Sono, dunque, Walter e Francesco i favoriti di questa edizione del noto reality? Sicuramente i due concorrenti sono molto amati dal pubblico. I fan scelgono di spendere soldi per inviare loro un messaggio di sostegno. In particolare, il primo di questa mattina è stato dedicato a Walter: “Sempre con te, Walter’s Angels”. Grande emozione per l’attore, il quale ha ringraziato più volte il pubblico che lo sta sostenendo in questa esperienza. Dopo poco ecco che ha colorato il cielo anche il messaggio aereo dei fan di Monte: “Fra il tuo cuore è puro, noi con te fan e TFL”. Anche Francesco ha ringraziato più volte il pubblico per avergli inviato il terzo messaggio in queste prime settimane di reality. Le iniziali TFL rappresentano la firma di tre ragazzi che conosce Monte: Teresa, Filippo e Luca.

Francesco Monte tra i più amati di questa edizione, anche Walter Nudo ha un bel gruppo di fan che lo sostiene

Sappiamo molto bene che Francesco vanta un gruppo di fan abbastanza grande. L’ex tronista è amato sin dalla sua prima apparizione nel Trono Classico di Uomini e Donne. Da allora il pubblico l’ha sempre appoggiato e sostenuto. Dunque, già è noto a tutti la preferenza dei telespettatori nei suoi riguardi. Ma anche Walter sembra abbia conquistato il cuore del pubblico. Il suo atteggiamento piace molto non solo ai suoi coinquilini, ma anche a coloro che lo seguono sul piccolo schermo. Ricordiamo che Walter ha anche vinto una passata edizione dell’Isola dei Famosi. Intanto, gli altri concorrenti si sono mostrati molto felici ed emozionati per questi due messaggi aerei.