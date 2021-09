Adriana Volpe ha rotto il silenzio su Sonia Bruganelli e ha risposto alle malelingue sul loro rapporto. L’opinionista del Grande Fratello Vip 6, ed ex concorrente di due edizioni fa, è stata ospite di Casa Chi nella puntata di oggi e non poteva mancare la domanda sulla collega. In effetti nella prima puntata il pubblico ha avuto l’impressione che ci fosse freddezza tra le due, pochi scambi e sguardi tesi. Voci alimentate poi dai social quando Adriana ha postato una foto su Instagram tagliando Sonia, che nello scatto completo era lì accanto a lei. Ma molto probabilmente è stata una coincidenza e in studio magari era solo la tensione della prima puntata, perché oggi la Volpe ha smentito qualsiasi tipo di rivalità con la Bruganelli.

A rivolgere la domanda su Sonia è stata Azzurra Della Penna, una delle giornaliste di Chi e protagonista di Casa Chi dalla passata edizione del GF Vip. La giornalista ha riconosciuto di “toccarla piano” rivolgendo subito questa domanda ad Adriana, ma è andata avanti lo stesso. Ha parlato di voci di scintille e di due schermitrici che non si sono tirate indietro nel duello neanche nella prima puntata. Quindi le ha chiesto che tipo di relazione hanno e la Volpe ha risposto così:

“A me la cosa che conta di più è avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi. Nel senso che ci siamo supportate prima di entrare in diretta, ci siamo date consigli e abbiamo brindato insieme. A me basta quello. Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo due personalità diverse e sicuramente reazioni diverse a quello che vedremo. E commenteremo in maniera diversa. Ma ben venga, altrimenti una diventa la copia dell’altra”

Parpiglia ha confermato tutto ciò che è successo dietro le quinte e il brindisi, perché era presente. Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non c’è rivalità né maretta, insomma. Anzi, lei è felice che abbiano due caratteri diversi e che entrambe sono molto toste come donne. Se tutto questo porterà ad avere friccicore nel rapporto in studio e un confronto diretto, allora ben venga tutto ciò. “Io auspico che si possa anche accentuare tutto questo, io sono sicurissima che avremo su tante cose prospettive diverse”, ha detto.

Azzurra però non sembrava convinta della risposta, secondo lei il carattere di Adriana la porterà a provare a conquistare Sonia anche quando i riflettori sono accesi. La Volpe ha fatto notare che era solo la prima puntata e che loro navigano a vista nel commentare. Hanno semplicemente due modi diversi di proporsi e di porsi, ma su tante cose, ha detto, in realtà sono simili. “Lei è battagliera, non ha filtri, questa cosa è bellissima”, ha aggiunto parlando della collega. Tutte le voci e i pettegolezzi sono stati rispediti al mittente: Adriana e Sonia al GF Vip non sono nemiche.