Volevamo andare lontano su Rai 1: trama, cast e numero puntate

Volevano andare lontano-Bella Germania, la mini serie tedesca in onda su Rai 1

Una nuova mini serie andrà in onda su Rai 1, il suo titolo è Volevamo andare lontano-Bella Germania ed è una produzione tedesca che porta sul piccolo schermo della rete ammiraglia della Rai una storia d’amore tra passato e presente. I due episodi della serie andranno in onda il 3 e il 4 giugno in prima serata. Volevamo andare lontano è ispirato dall’omonimo romanzo di Daniel Speck che figura anche tra gli sceneggiatori della serie. I protagonisti sono Julia e Ottokar, le loro vite si legheranno per sempre ma al centro della narrazione c’è anche una turbolente storia d’amore. La trama abbraccia ben tre generazioni e ripercorre il passato e il presente di una famiglia in un’intensa storia divisa tra Monaco di Baviera, Milano e l’Isola di Salina. Il promo della serie e mandato in onda negli ultimi giorni su Rai 1 ci ha mostrato in esclusiva le primissime immagini della storia.

Volevamo andare lontano: la trama della mini serie tedesca

I protagonisti sono Julia, una giovane fashion designer, e Ottokar che le rivelerà di essere suo nonno e di voler ritrovare suo figlio Vincenzo, il padre della ragazza che lei crede morto. La vicenda da qui in avanti si complica, la storia d’amore al centro della trama sarà non solo quella tra il padre e la madre di Julia, ma anche tra il nonno e la nonna. Negli anni ’50, Ottokar conosce e si innamora di Giulietta e dal loro incontro nascerà proprio Vincenzo. La storia tra i due giovani finirà presto a causa delle pressioni da parte della famiglia di Giulietta che sarà costretta a sposare Enzo. Il matrimonio però naufraga e Giulietta insieme al piccolo Vincenzo si trasferirà a Monaco. A quel punto Giulietta e Ottokar decidono finalmente di vivere la loro storia d’amore ma anche in questo caso la sorte gioca loro un brutto scherzo: Giulietta muore a Venezia durante un viaggio. Vincenzo, sconvolto dalla morte della madre, deciderà di voler più avere niente a che fare con il padre.

Volevamo andare lontano: il cast

Tra gli attori protagonisti figurano: Natalia Belitski, Silvia Busuioc, Alessandro Bressanello e Denis Moschitto.