Vladimir Luxuria, strigliata surreale alla Lucarelli: lo scontro

Scontro inatteso tra Selvaggia Lucarelli e Vladimir Luxuria. In questi giorni, la giornalista è in vacanza in Amazzonia insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli e sta condividendo le varie tappe del suo viaggio con i suoi followers, pubblicando diverse foto e video delle sue avventure sulle storie Instagram. A tal proposito, ieri, 29 agosto, Selvaggia ha visitato la città di Leticia, in Colombia, lasciandosi andare ad una battuta. “Leticia come prima impressione ci sembra più brutta di Foggia, ma meglio di Uyuni in Bolivia, che per me resta il parametro assoluto della bruttezza nella galassia”, ha scritto sui suoi social, generando diverse reazioni. Nonostante la Lucarelli fosse ovviamente ironica, alcune persone non hanno affatto gradito il commento. Una su tutti Vladimir Luxuria, originaria di Foggia, che l’ha fortemente criticata.

Vladimir Luxuria e Selvaggia Lucarelli: botta e risposta

“Cara Selvaggia, dopo la tragica morte della concittadina Franca la città di Foggia non ha bisogno di commenti estetici da “city shaming” del tutto opinabili: avrebbe bisogno di parole di conforto, presenza dello Stato, vicinanza e solidarietà”, ha scritto Vladmir sul suo profilo Twitter, condividendo la storia pubblicata precedentemente da Selvaggia. La signora Franca, a cui fa riferimento Luxuria, corrisponde a Francesca Marasco, conosciuta anche come Franca. Si trattava di un’anziana di 72 anni che gestiva una tabaccheria situata a Foggia. Purtroppo, nella tarda mattinata di ieri, 29 agosto, Franca è stata vittima di un tragico evento, uccisa da un rapinatore solitario che, armato di coltello, ha fatto irruzione nel suo esercizio commerciale.

A quanto pare, la Luxuria conosceva la signora, dato che era solita camminare davanti la sua tabaccheria e aveva già espresso su Twitter tutta la sua tristezza e amarezza per l’eccessiva violenza presente nella sua città, Foggia. Per questo, ha trovato indelicato il commento di Selvaggia proprio durante una giornata simile. Chiaramente, la replica della Lucarelli non è tardata ad arrivare. “Combo. Accusa di cityshaming e ‘non rispetti la vittima!’ Credo che neppure Salvini sarebbe capace di arrivare a tanto”, ha scritto la giudice di Ballando con le stelle, mettendo in evidenza la poca correlazione tra la sua battuta e il fatto di cronaca nera.

Dopodiché, Selvaggia ha iniziato a pubblicare una serie di messaggi arrivatile da diversi foggiani offesi dalla sua uscita, attribuendo la colpa anche a Vladimir Luxuria, che con la sua accusa avrebbe solamente “fomentato la parte peggiore del paese“. In tutto ciò, la giornalista ci ha tenuto anche a ribadire che, allo stesso tempo, molte persone originarie e residente della città pugliese, in realtà, hanno compreso la sua ironia e le hanno inviato solamente commenti simpatici e rispettosi.