Vladimir Luxuria dispiaciuta per Roma: “Mi piange il cuore”

Vladimir Luxuria, il suo dispiacere è tutto per Roma: “Mi piange il cuore”

Roma negli ultimi anni, sfortunatamente, è cambiata. La città magica sta attraversando un pesante periodo di degrado e le sue strade spesso e volentieri pullulano di sacchi di spazzatura. La cosa dispiace, e non poco, a tutti. Per questo motivo tantissimi volti noti ogni volta che possono si mobilitano dicendo la propria. Stamattina, è toccato a Vladimir Luxuria che ha postato sul suo profilo Instagram una foto che descrive quanto questa grande città viene trascurata. La foto che Luxuria ha postato e le parole che ha utilizzato, ricche di dispiacere, denunciano questo periodo durissimo che la Capitale sta attraversando.

Vladimir Luxuria e la triste cartolina da Roma

Con l’immagine, la showgirl ha voluto mostrare ai suoi followers la grande quantità di immondizia che fa capolino sui marciapiedi e sulle strade di Roma. Le parole di Vladimir che accompagnano la sua ‘cartolina’ sono piene di malinconia: “Mi piange il cuore vedere questa bella città ridotta così”. Tanti dei suoi followers si sono detti in totale accordo con lei: “È un vero peccato…Roma è meravigliosa”, “Proprio questa mattina pensavo la stessa cosa”. Le parole della Luxuria sono più che giuste. Fortunatamente, come l’attivista, anche altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si sono espressi su ciò. E il che non può far che bene perché in certi casi più si è a parlare e meglio è.

Rita Dalla Chiesa e Carlo Verdone come Vladimir Luxuria

Come Vladimir Luxuria, infatti, anche Rita Dalla Chiesa che qualche mese fa attraverso alcuni post pubblicati sui social ha mostrato la faccia oscura della bella Roma rivelando, inoltre, quanto le strade siano male odoranti. Anche il celebre attore Carlo Verdone ha mostrato il suo dispiacere per quanto sta accadendo alla Capitale. Lui, come riporta Fanpage, ha rivelato che si allontana dalla città appena può: “Sono molto addolorato per la mia città, prima non vedevo l’ora di passarci il week end, ora il venerdì scappo in campagna”.