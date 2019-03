Vladimir Luxuria ha subito molestie a 13 anni: il racconto a Vieni da me

Vladimir Luxuria vittima di molestie da bambino: il racconto da Caterina Balivo

Inedita confessione di Vladimir Luxuria a Vieni da me. Nel salotto di Caterina Balivo l’ex parlamentare ha confessato per la prima volta di aver ricevuto delle molestie quando era ancora un ragazzino. È successo in estate, durante una vacanza al mare, quando Vladimir si chiamava ancora Vladimiro e aveva appena 13 anni. “C’era un signore che un giorno, mentre tornavo verso casa, mi ha offerto un passaggio. Io ho accettato, mi ha offerto un gelato e poi mi ha portato a fare un giro prima di andare a casa. Si è fermato in un posto isolato e ha cominciato ad accarezzarmi e per me erano le carezze che mi avrebbe fatto mio nonno. Poi queste carezze si sono spinte oltre e ho visto nel suo sguardo qualcosa che non mi era piaciuto. Ho chiesto di essere riportata a casa, lui ha rifiutato e io sono riuscita a scappare. Non ho mai dimenticato quello che è successo”, ha raccontato l’artista.

Vladimir Luxuria a Vieni da me: “Per fortuna non era un parente”

“Era sposato e con figli. Per fortuna non era un parente o una persona che frequentava la mia famiglia, ma solo un conoscente che frequentava il nostro lido”, ha aggiunto Vladimir Luxuria a Vieni da me. Che ha approfittato dell’intervista con Caterina Balivo per invitare tutti i ragazzini ad avvisare i genitori, a confidarsi e a non nascondersi quando accadono episodi del genere. Vladimir ha poi puntualizzato: “Non mi vergogno perché io non ho nulla di cui vergognarmi. Dovrebbe vergognarsi lui”.

Vladimir Luxuria è stata l’amante di un politico famoso

Oltre a parlare della sua infanzia, Vladimir Luxuria ha confessato a Vieni da me alcuni aspetti della sua vita privata. La 53enne ha ammesso di essere stata l’amante di un politico famoso tempo fa. “Siamo sempre stati attenti, soprattutto quando uscivamo”, ha precisato la Luxuria che, ovviamente, non ha spifferato il nome dell’ex amore.