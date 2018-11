Vladimir Luxuria asfalta Cirilli a Tale e Quale: la battuta che fa indignare tutti

Tale e Quale Show, la battuta di Gabriele Cirilli a Vladimir Luxuria: è polemica

Gabriele Cirilli è tornato a Tale e Quale Show per una sera, nelle vesti di giurato speciale. E ha inanellato una gaffe dietro l’altra. Prima ha dichiarato convinto che Marcella Bella è sarda (quando invece è siciliana), poi ha fatto una battutaccia nei confronti di Vladimir Luxuria che il pubblico non ha particolarmente gradito. Al contrario del comportamento dell’ex parlamentare che, con eleganza e charme, ha praticamente asfaltato il comico di Sulmona. Ma cosa ha detto di preciso Cirilli a Vladimir? Nel giudicare l’esibizione della Luxuria nei panni di Patti Smith, l’artista ha scherzato maliziosamente: “Devi solo capire in quale bagno entrare, se quello degli uomini o delle donne…”. Una battuta che non è particolarmente piaciuta all’ex volto dell’Isola dei Famosi che però, senza esitare, ha subito replicato al giurato.

La replica di Vladimir Luxuria a Gabriele Cirilli

“L’importante è che sia pulito, il resto non mi interessa”, ha detto piccata Vladimir Luxuria, che ha praticamente asfaltato Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show. Il pubblico si è schierato compatto da parte della concorrente: tanti i commenti su Twitter a sostegno della scrittrice e artista. “Cafonissimo Cirilli a Tale e Quale con la battuta del bagno giusto per Vladimir Luxuria, che ha risposto da gran signora qual è”, ha fatto notare qualcuno sui social network. “Comunque Cirilli quella battuta infelice e soprattutto irrispettosa a Vladimir Luxuria se la poteva anche risparmiare…” ha scritto qualcun altro.

Gabriele Cirilli premia Vladimir Luxuria in classifica

Nonostante la caduta di stile, Gabriele Cirilli ha poi premiato Vladimir Luxuria nella sua personale classifica della serata: l’ha infatti piazzata al terzo posto.