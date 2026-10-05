Vittorio Sgarbi in condizioni critiche, Myrta Merlino rivela il dramma al Gemelli: “Non possono estubarlo”

Vittorio Sgarbi continua a essere ricoverato in condizioni critiche al Policlinico Gemelli di Roma. I medici che lo stanno curando non sono ancora in grado di estubarlo per via di un problema di catarro infetto che non può assolutamente ingoiare. A riferire aggiornamenti sulla salute del critico d’arte e politico è stata la giornalista Myrta Merlino, nel corso dell’ospitata su Rai 1 al programma La Volta Buona. Merlino, che ha spiegato di aver parlato nelle scorse ore con Elisabetta, la sorella di Vittorio, ha inoltre aggiunto che Sgarbi è molto debole e che il suo quadro clinico è complesso.

Vittorio Sgarbi ricoverato in Rianimazione: gli aggiornamenti dati da Myrta Merlino

Sgarbi, dallo scorso giovedì, si trova nel reparto di terapia intensiva del Gemelli, dove è giunto con una grave insufficienza respiratoria. “Non sono (i medici, ndr) ancora in grado di stubarlo, perché ha un problema con il catarro infetto che deve evitare di ingoiare”, ha dichiarato Merlino, che ha fatto tappa da Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata in diretta di lunedì 5 ottobre.

“Una situazione medica molto complicata. Vittorio è debolissimo”, ha proseguito l’ex conduttrice di Pomeriggio 5, affermando di aver avuto una telefonata con Elisabetta Sgarbi. “Io non ho mai visto una sorella amare così tanto suo fratello”, ha continuato Merlino. Parole di affetto anche nei confronti di Sabrina Colle, la compagna del critico: “Lei ha dedicato tutta la sua vita a Vittorio. Da amica dico che Vittorio è circondato dall’amore”. La pensa diversamente Evelina, la figlia di Sgarbi, la quale da tempo attacca Colle.

L’appello di Myrta Merlino a Evelina Sgarbi

Myrta Merlino ha anche lanciato un appello ad Evelina. Dopo aver ricordato che Vittorio è un uomo che in passato è sempre stato votato a grandi eccessi e che la depressione e la non voglia di vivere che lo hanno colpito di recente sono state tanto forti da indebolirlo anche fisicamente, si è rivolta alla giovane. “Io credo che il silenzio, l’amore di chi gli ti sta vicino siano fondamentali. Se fossi nella figlia di Vittorio eviterei polemiche in questo momento e proverei a fare il tifo per una sua guarigione”.

Pochi giorni fa Evelina ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo, affermando che una cerchia di persone “ha esibito tutta l’estate” suo padre, non considerando il forte stress e il suo stato di salute precario. La ragazza ha anche affermato di essere stata in ospedale a trovare il genitore, trovandolo in una condizione di “estrema sofferenza”.

Le dichiarazioni di Sabrina Colle

Intervistata dal Giornale, Sabrina Colle ha raccontato che il giorno prima del ricovero, vale a dire il 29 settembre, sembrava che il compagno stesse bene. “Ma al risveglio del giorno dopo, mi accorgo che Vittorio non respira bene”, ha continuato la donna, aggiungendo che, dopo aver atteso da sola nella sala del pronto soccorso, i medici le hanno comunicato che il politico era stato trasferito nel Reparto di Rianimazione.