Vittorio Cecchi Gori, parla l’ex. Maria Grazia Buccella: “Povero amore mio”

Vittorio Cecchi Gori, parla la sua ex, l’attrice Maria Grazia Buccella: “Povero amore mio, ci frequentiamo ancora oggi”

Notizia di ieri, Vittorio Cecchi Gori è piantonato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato. Nelle scorse ore, infatti, all’ex patron della Fiorentina è giunto un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma per un cumulo pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. Contestati diversi reati finanziari. Oggi, attraverso le colonne de Il Fatto Quotidiano, parla Maria Grazia Buccella, sua ex fidanzata. I due ebbero una relazione negli anni ’60 e tutt’oggi sono in ottimi rapporti. L’attrice, classe 1940, definisce ciò che sta capitando all’imprenditore una “situazione assurda, perché non è in carcere, ma ricoverato in ospedale…”

Maria Grazia Buccella: “A Vittorio è successo di tutto”

“In questi anni gli è successo di tutto, povero amore mio”, dichiara Maria Grazia che fa sapere di essere ancora molto vicina a Vittorio: “Ci conosciamo da quasi sessant’anni, e ancora oggi ci frequentiamo spesso. Spesso andiamo a mangiare insieme e magari gli chiedo qualche consiglio”. Spazio quindi ai ricordi e a quando si incontrarono. “Durante le riprese de Il gaucho (uscito nel 1964): atterro in Argentina per le riprese, scendo dalla scaletta, e trovo lui ad aspettarmi. Da quel momento è nato tutto”. La Buccella parla di una storia di “due matti” che hanno “girato il mondo”. Poi però la love story è naufragata: “Due ragazzini e, per una lunga fase è scattato il classico tira e molla…”

Rita Rusic: “Se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente”

Nelle scorse ore, ha parlato anche l’ex moglie di Cecchi Gori, Rita Rusic. “Vittorio è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un malore. Se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente, per lui sarà la morte”. Queste le prime dichiarazioni della Rusic rilasciate ai microfoni di Domenica Live, in onda domenica 1 marzo su Canale 5.