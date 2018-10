Brumotti sposa Annachiara: arriva la proposta di matrimonio

Vittorio Brumotti e la fidanzata Annachiara si sposano: dopo la proposta di matrimonio i due progettano le nozze

Che Vittorio Brumotti avesse intenzioni serie con la nuova fidanzata Annachiara lo si era capito già da tempo. I due, infatti, da quando si sono conosciuti, hanno iniziato a passare sempre più tempo insieme fino a decidere, proprio recentemente, di andare addirittura a convivere insieme a Milano. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, però, Annachiara ha mostrato finalmente il suo anello di fidanzamento, confermando in questo modo le voci sulle nozze imminenti tra lei e Brumotti. La proposta di matrimonio, infatti, ormai c’è stata e i due, a sentir parlare lei, pare che siano così innamorati da non vedere l’ora di diventare marito e moglie.

Brumotti si dichiara alla fidanzata: Annachiara racconta la proposta di matrimonio

Vittorio Brumotti quando e come ha dichiarato ad Annachiara di volerla sposare? Ebbene, a raccontare tutto, come accennato sopra, c’ha pensato la diretta interessata. “È venuto a prendermi in stazione, siamo andati al ristorante e quando mi sono seduta mi ha messo una scatolino sul tavolino” ha detto ad Oggi Annachiara. “Nessuno aveva mai fatto una cosa così romantica per me” ha poi aggiunto la stessa. Se si sente pronta alle nozze? “Assolutamente sì” ha risposto convinta la fidanzata dell‘inviato di Striscia a questa domanda “Non avevo mai provato un sentimento così potente”.

Vittorio Brumotti pronto per le nozze, la fidanzata Annachiara: Giorgia Palmas? “È acqua passata”

Annachiara non si tira indietro neanche quando durante l’intervista le viene chiesto di parlare di Giorgia Palmas, ex storica di Brumotti. “Sono gelosa per definizione ma mi reprimo perché non voglio essere pesante” ha dichiarato a tal proposito Annachiara “Giorgia è una brava ragazza che è stata vicina a Vittorio ma adesso ha la sua vita. È acqua passata. Se lui è una persona meravigliosa lo è anche grazie al suo passato, quindi va bene così”.