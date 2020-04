Striscia la notizia, Brumotti aggredito di nuovo: cos’è successo a Milano

By

Vittorio Brumotti aggredito per nuovo servizio di Striscia la notizia su spaccio droga a Milano

Vittorio Brumotti è stato aggredito per l’ennesima volta durante le riprese di un servizio di Striscia la notizia. Andrà in onda questa sera 14 aprile ma sappiamo già di cosa si tratta stando a un comunicato ufficiale della trasmissione: Brumotti ha voluto documentare lo spaccio di droga che avviene ancora nei pressi della stazione centrale di Milano nonostante le restrizioni governative anti-Coronavirus. Vedrete Brumotti solo e senza troupe proprio perché le decisioni del governo impediscono gli assembramenti e non solo. Ma cos’è successo esattamente? Ve lo diciamo subito.

Brumotti aggredito dai pusher: le scene immortalate dal ciclista

A parlare dell’aggressione è proprio il comunicato della trasmissione che parla nel dettaglio del contenuto del video che vedremo stasera: “Ha immortalato – questo quanto si legge – decine di spacciatori che continuano a vendere droga e, in barbara a tutte le limitazioni, girano senza mascherina, si riuniscono, si abbracciano e si baciano”. Un comportamento che quindi mette doppiamente a rischio l’incolumità della comunità e che ovviamente ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Brumotti Striscia la notizia, intervenute le Forze dell’Ordine dopo l’aggressione

Queste ultime sono dovute intervenire anche perché a un certo punto i pusher hanno scoperto che Brumotti stava registrando tutto e hanno iniziato a insultarlo e ad aggredirlo lanciandogli dei sassi. Onore al ciclista che nonostante le intimidazioni continua a svolgere il suo lavoro e a offrire un servizio utile alla collettività anche in piena emergenza Covid-19.