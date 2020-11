Vittoria Schisano eliminata a Ballando con le Stelle: il regalo di Milly

Un compleanno da non dimenticare per Vittoria Schisano. Mercoledì 11 novembre 2020 l’attrice ha spento 37 candeline. Per l’occasione è arrivato un regalo speciale da parte di Milly Carlucci e da tutta la produzione di Ballando con le Stelle: una Barbie. Vittoria ha mostrato la bambola sulle stories di Instagram, non nascondendo una certa emozione per questo dono del tutto inaspettato.

Più volte nel varietà di Rai Uno Vittoria Schisano ha raccontato della sua travagliata giovinezza e del fatto di non poter giocare con le Barbie. Nata Giuseppe, Vittoria si è sempre sentita una donna ma è stata costretta a vivere un’infanzia da maschietto anziché da femmina. Tra bullismo, prese in giro e sputi in faccia, la Schisano ha alle spalle un passato davvero traumatico.

Dopo diverse operazioni – tra cui una vaginoplastica – Vittoria Schisano è riuscita a diventare una donna a tutti gli effetti. Un sogno che si è realizzato e che ha portato l’attrice a cambiare decisamente esistenza. L’ex protagonista di Un posto al sole ha parlato più volte a Ballando con le Stelle della sua vita e dei giochi e passatempi che le sono stati negati quando ancora si chiamava Giuseppe, come le Barbie e la scuola di danza.

Grazie al programma Vittoria Schisano è riuscita a realizzare tanti sogni rimasti in sospeso: imparare a ballare e avere una Barbie tutta sua. Sogni che sono finalmente diventati realtà, per la gioia dell’attrice. Sui social network Vittoria ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che le sono state vicino in questo momento. “Mi sento molto amata”, ha ribadito la Schisano.

Non è la prima volta che Milly Carlucci omaggia Vittoria Schisano: durante i quarti di finale di Ballando con le Stelle la conduttrice Rai ha ringraziato la sua concorrente per i suoi racconti, le sue confidenze e aneddoti che hanno sicuramente lasciato il segno in questa intensa e assai seguita edizione.

Nonostante l’impegno e il talento, però, Vittoria Schisano è stata eliminata a Ballando con le Stelle. L’attrice e il suo ballerino Marco De Angelis sono stati battuti da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. Vittoria e Marco possono contare sul ripescaggio che ci sarà sabato 14 novembre anche se la Schisano è convinta che passeranno Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, momentaneamente fuori dalla gara per via di un problema alla caviglia della conduttrice.