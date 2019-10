Vite da Copertina, Ciacci e Casalegno: i pareri sulla madre di Giulia Salemi

Vite da Copertina: Giovanni Ciacci ed Elenoire Calegno parlano delle mamme dei vip e di Fariba Tehrani la madre di Giulia Salemi

Come ogni giorno, anche oggi è tornato l’appuntamento con Vite da Copertina, il programma gossipparo condotto da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno. Il tema centrale di oggi era dedicato alle mamme dei vip, italiani e non. Elenoire e Giovanni hanno parlato di Carole Middleton, la madre della famosa Kate che è riuscita a far accasare la figlia con un reale, hanno discusso di Kris Jenner, una madre manager vera e propria che ha fatto diventare le sue figlie delle star (le Kardashian), e delle madre dei Ferragnez, Tatiana e Marina Di Guardo. Ma quello che è balzato più alle orecchie è stato quando i due conduttori si sono soffermati a parlare di Fariba Tehrani, la madre della più famosa Giulia Salemi.

Vite da Copertina, Fariba Tehrani una madre che supporta la figlia (fin troppo)

Fariba l’abbiamo vista spesso in televisione, prima a Pechino Express (dove ha partecipato in coppia con la figlia) e poi al Grande Fratello Vip perché Giulia era tra i concorrenti. Il carattere di Fariba è forse fin troppo invadente. La donna ha spesso rubato la scena alla figlia, ovviamente senza volerlo, creando però in lei alcuni disagi. Chi ha seguito il GF Vip si ricorderà infatti quando la Tehrani fece una macumba, durante il programma ‘Casa Signorini’, con la speranza di far avvicinare sua figlia a Francesco Monte, cosa che poi accadde. Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno durante Vite da Copertina hanno ricordato proprio questo episodio facendo un po’ di sana ironia sull’imprenditrice persiana. “Fariba non tiene un cecio in bocca, ha lo spettacolo dentro di se'”– ha detto lo stilista delle star – però non ha capito che Giulia ormai cammina con le sue gambe”.

Fariba Therani e la macumba per la figlia, Elenoire Casalegno: “Ingombrante”

I due poi si sono soffermati a parlare del ‘rito magico’ che la Tehrani fece per far nascere la coppia Monte – Salemi ed Elenoire Casalegno scherzando ha detto: “È ingombrante! Ora ricordo quando fece la macumba a Casa Signorini…ma ti pare?!?”. A quel punto è intervenuto Ciacci dicendo alla sua collega che secondo lui si trattava di un semplice gioco e nulla di più: “Puro show”.