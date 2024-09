Visari-Damante shock: lei gelosa aggredisce una modella in strada

Elisa Visari e Andrea Damante continuano la loro storia d’amore tra alti e bassi. Durante l’estate infatti ci sono stati vari tira e molla. Anche se poi alla fine sembrano sempre tornare insieme. Certo è che durante le separazioni, seppur brevi, i due potrebbero anche avere frequentato altre persone. E sembra che la Visari non abbia gradito quest’aspetto. Infatti poche ore fa la modella Neda ha deciso di denunciare Elisa Visari facendo dei video sui social. Le parole della modella sono chiare anche se inizialmente aveva preferito evitare di fare nomi e cognomi.

Pare appunto che la modella Neda abbia avuto un flirt con Andrea Damante. Specifichiamo, per altro, che molto presumibilmente la modella non sarà l’unico flirt che Damante potrebbe aver avuto. Ma la Visari non avendo gradito l’interesse del suo uomo per la bellissima Neda ha voluto mettere in chiaro la situazione. Ha quindi deciso di comportarsi da “bulletta” coinvolgendo, per altro, anche una sua amica. Le ragazze hanno preso da parte Neda portandola in una macchina e lì pare abbiano usato violenza sia verbale che fisica.

Le parole della modella confermate dai video

”Io qualche giorno fa sono stata aggredita da una nota influencer che si chiama Elisa e da una sua amica. Queste ragazze mi hanno seguita all’uscita di una discoteca e mi hanno sequestrata in macchina. Mi hanno derisa, mi hanno fatto violenza verbale e fisica ed hanno filmato tutta la scena” Poi il racconto prosegue:”Ad un certo punto credevo di avere un attacco di panico ed ho chiesto che mi lasciassero andare così le due si sono messe a ridere…”. Pare che questi video ci siano e che attestino quanto dichiarato dalla modella sui social.

Inoltre la giovane aggiunge che il motivo dell’aggressione sia il fidanzato (o presunto tale) di Elisa, ovvero Andrea Damante.Infatti Elisa Visari era convinta che Neda stesse andando proprio a casa di Damante e per questo motivo abbia deciso di intervenire. Quando la modella, alla fine, è riuscita a scappare ha detto alla Visari che avrebbe chiamato la polizia. Quest’ultima sembra abbia sorriso e dichiarato di essere molto famosa e ricca in Italia. Lasciando intendere che non avrebbe mai pagato per quanto commesso.