Vis a Vis El Oasis, Zulema e Maca muoiono? Spoiler finale: ritorni inattesi

Anticipazioni Vis a Vis El Oasis, il finale di stagione conclude la serie tv: cosa succede a Zulema e Maca

Vis a Vis El Oasis con Zulema e Macarena protagoniste è andato in onda interamente in Spagna. Sono stati otto episodi intensi e imprevedibili proprio come Vis a Vis ha abituato i fan con le precedenti stagioni. Non si sa ancora la data di arrivo in Italia, ma dovrebbe andare in onda su Netflix come è successo con le altre stagioni. Guardando gli episodi a un certo punto vi domanderete se Maca e Zulema moriranno in Vis a Vis El Oasis e la curiosità potrebbe assalirvi al punto da cercare anticipazioni sul finale di stagione. Siete nel posto giusto, stiamo per raccontarvi esattamente come andranno le cose e il finale della rapina delle due galeotte in tuta gialla che abbiamo conosciuto, e amato, in quattro stagioni di Vis a Vis. Dai precedenti episodi inoltre tornerà anche Goya, conosciuta a Curz del Norte. Lei e la sua fidanzata fanno parte infatti della banda.

Vis a Vis El Oasis, le anticipazioni sulla stagione finale: Zulema e Maca dopo l’ultima rapina

Dopo aver rapinato un pericoloso narcotrafficante, Victor Ramala, sottraendo una corona di diamanti durante il matrimonio della figlia, e rapendo quest’ultima, la banda si rifugerà in un albergo disperso nel deserto. El Oasis non è però un luogo del tutto sconosciuto, perché la proprietaria è la mamma di Sandoval: per questo il medico della prigione ci sarà in Vis a Vis El Oasis, comparendo in alcuni flashback. Durante la rapina, però, Zulema perderà per un attimo la lucidità e un membro della banda rimarrà ferito. Il fatto di non essere scappate subito dopo aver preso i diamanti complicherà tutto, infatti tra Zulema e il resto della banda la tensione sarà alle stelle. Maca e Zulema in El Oasis sembreranno tornare sul punto di farsi la guerra, saranno una contro l’altra. Attraverso dei flashback si vedrà come si sono ritrovate dopo essere uscite di prigione e come hanno trascorso gli ultimi anni, vivendo insieme in una roulotte. Un rapporto che sarà inevitabilmente cresciuto, seppure entrambe lo negheranno fino all’ultimo momento.

Vis a Vis El Oasis spoiler finale, la fine di Maca e Zulema

Il narcotrafficante darà subito la caccia alla banda per riuscire a liberare la figlia. Alla fine le scoverà e manderà i suoi uomini sul posto. Anche stavolta non mancheranno colpi di scena e Ramala deciderà di sbarazzarsi delle quattro ragazze della banda. Niente paura, perché la banda studierà un piano praticamente perfetto per uscire indenni dall’agguato. Riusciranno anche a scappare grazie all’aiuto del fratello di Sandoval, ma poi succederà di tutto. Nel finale di Vis a Vis El Oasis vedremo infatti Goya e la fidanzata in manette: la prima non riuscirà a scappare e si fermerà prima, così la seconda deciderà di rimanere al suo fianco. Verranno trovate dalla polizia prima che dal narcotrafficante e questo si rivelerà una fortuna per loro.

Zulema muore nel finale di Vis a Vis El Oasis: cosa succederà a Macarena

Nel frattempo, infatti, Zulema e Maca scapperanno correndo per il deserto in attesa che un elicottero le prelevi e le porti in salvo. Durante la corsa però si ritroveranno gli uomini di Ramala alle spalle e sarà qui che Zulema si sacrificherà per Maca. Quest’ultima infatti sarà in attesa di un figlio, mentre a Zulema verrà diagnosticato un tumore e le rimarranno pochi mesi di vita. Sceglierà quindi di fermare gli uomini di Ramala e permettere a Maca di scappare. Zulema si inginocchierà, lascerà andare le armi e si consegnerà in pratica nelle mani dei criminali. E qui succederà ciò che i fan non avrebbero mai voluto: Zulema morirà in Vis a Vis El Oasis per salvare Maca.

Finale Vis a Vis El Oasis, due ritorni inaspettati: le anticipazioni

Nelle scene finali ci saranno ben due ritorni: il commissario Castillo darà l’ultimo saluto a Zulema durante la sepoltura, così come tornerà Saray in El Oasis. Ci sarà un flashback su Zulema e Saray che faranno discorsi sulla paura di morire mentre sono in carcere e qui si faranno una promessa. Saray tornerà proprio per mantenere questa promessa.