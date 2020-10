Virginio a Tale e Quale Show: perché è sparito dopo Amici, parla lui

Virginio è tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2020, ma è impossibile non ricordare la sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Sono passati diversi anni e di lui si erano un po’ perse le tracce. Per questo più di qualcuno potrebbe chiedersi, rivedendolo su Rai Uno, perché Virginio è sparito dopo Amici. La risposta è arrivata proprio dal cantante, che ha spiegato per filo e per segno tutte le sensazioni che ha provato dopo il grande successo. Virginio è stato intervistato da Di Più Tv e ha raccontato innanzitutto che Tale e Quale è arrivato al momento giusto. Già qualche anno fa c’era stato un contatto tra lui e Carlo Conti per partecipare come concorrente, però alla fine è saltato tutto. E secondo lui è stato meglio così, perché solo oggi sente che è arrivato il suo momento di tornare alla ribalta. Lo ha capito dopo il lockdown, un periodo in cui ha avuto modo di riflettere molto su sé stesso e sulla sua vita capendo di avere di nuovo voglia di tornare alla ribalta.

Virginio spiega perché ha deciso di staccare la spina dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi

Ma fino a oggi Virginio non ha mai smesso di fare musica. Dopo la vittoria ad Amici e il successo confermato nel torneo dei Big dell’anno successivo, Virginio non si è mai fermato fino al momento in cui ha capito di avere bisogno di staccare la spina. “Ho sentito il bisogno di rallentare, di fare un passo indietro, di respirare, di non cavalcare a tutti i costi l’onda del successo che mi aveva travolto”, ha dichiarato. Dunque è stata una sua scelta, Virginio è sparito dopo Amici solo perché è stato lui a deciderlo. Non ci sono altri motivi dietro. Ma non si è fermato, perché si è dedicato alla scrittura delle canzoni. Una decisione che ha preso dopo aver riflettuto a lungo ma che ha preso perché avvertiva la necessità di prendersi una pausa dai riflettori, non per altro.

Tale e Quale Show, Virginio e la stretta collaborazione con Laura Pausini dopo Amici

Se tornasse indietro rifarebbe questa stessa scelta, perché comunque nel corso degli anni ha continuato a cantare e a esibirsi, seppure in contesti minori. E poi ha avuto delle grandi soddisfazioni come autore di brani, per esempio quelle nate dalla collaborazione con Laura Pausini. Per lei ha scritto Limpido nel 2013 e poi sono sempre rimasti in contatto, continuando a collaborare. Il disco Fatti sentire della Pausini contiene alcuni brani scritti proprio da Virginio. Oggi è a Tale e Quale Show e si gode questa esperienza: “Poi si vedrà”, ha detto.