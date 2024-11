Virginio, da Amici ai Grammy: “A 13 anni volevo togliermi la vita”

Ospite di Silvia Toffanin il cantautore Virginio Simonelli, l’ex vincitore di Amici 2011. Dopo tanti anni lontano dagli schermi italiani, Virginio è tornato con il suo nuovo singolo ”Amarene”, presentato anche nel programma di Maria De Filippi che lo consacrò vincitore. Oggi è un autore di successo per artisti come Laura Pausini e con i suoi brani ha vinto un Grammy insieme a Laura, ma la sua storia non è sempre stata semplice.

Era il 2006, Virginio debutta a Sanremo Giovani, ma non ottiene un riconoscimento. Quattro anni dopo arriva il boom: la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi lo incorona come vincitore, lasciando il secondo posto nientepopodimeno che ad Annalisa. Poi non lo abbiamo più visto, ma non vuol dire che il cantante non si sia dato da fare. Anzi, come racconta lui stesso a Verissimo, la vittoria ad Amici gli ha cambiato la vita: oggi vive a Miami ed è l’autore di fiducia di Laura Pausini. Dopo la sua vittoria aveva bisogno di scrivere qualcosa che andasse oltreoceano: nel 2018 i suoi testi ottengono il Latin Grammy Award per il Miglior Album Pop Latino per l’album ”Fatti Sentire” di Laura Pausini. Oggi, è amatissimo a livello internazionale e a livello nazionale scrive per Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia.

Virginio: “Mi mettevano la testa nel water, la musica mi ha salvato”

Dopo aver parlato a lungo del tema del bullismo presentando il film ”Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa” con Arisa, Silvia Toffanin torna a parlare di discriminazione con Virginio. Il cantautore oggi 39 anni, racconta di come a 13 anni pensava che l’unica soluzione al bullismo che subiva fosse togliersi la vita. Ha raccontato di episodi tremendi, come quando gli mettevano la testa dentro il water. La sua colpa era quella di essere ”diverso”, da poco Virginio ha fatto coming out come omosessuale e il suo racconto è l’occasione per tornare a parlare di temi così importanti. Per fortuna per Virginio, la sua famiglia è stata da subito aperta e di supporto, lo hanno accompagnato in un percorso di terapia che gli ha permesso di accettarsi e di superare il pensiero del suicidio.

Per lui ovviamente la salvezza è stata la musica, scrivere e cantare lo ha salvato. Vedere che molte persone apprezzavano la sua arte e si rivedevano in quello che scriveva lo ha aiutato ad essere sempre se stesso. Oggi Virginio ha un compagno, Nicola, un produttore cinematografico, i due stanno insieme da 5 anni.