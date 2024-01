Virginia Raffaele snobba la Ferragni: la frase che lascia il segno

Virginia Raffaele, una delle imitatrici più talentuose del mondo dello spettacolo italiano, ha spiegato che non ha assolutamente intenzione di imitare Chiara Ferragni, recentemente travolta dallo scandalo del pandoro Balocco, vicenda controversa e dibattuta ormai a livello globale. L’artista, intervistata dal quotidiano Il Messaggero, ha rivelato i motivi relativi al fatto di non voler vestire i panni dell’influencer. Se qualcuno pensa che non lo faccia per non affondare la lama dopo la bufera che si è abbattuta sulla moglie di Fedez si sbaglia. La Raffaelle, come dire, ha snobbato artisticamente la cremonese in quanto non le ha mai fornito un’ispirazione.

“La parodia di Ferragni? No, non la farei. Ma non per polemica. Semplicemente, pensando a lei non mi è mai “partito” un mondo”. Così l’imitatrice. Le è partito un mondo invece con Belen Rodriguez, una delle sue parodie migliori e celebri. A proposito di show e spettacoli: venerdì 12 gennaio, la Raffaelle torna in tv. E lo fa da protagonista assoluta, dalla porta principale della Rai.

Virginia Raffaele, tutto pronto per Colpo di Luna: ospiti e anticipazioni

A sette anni di distanza da “Facciamo che ero io”, Virginia Virginia sarà al timone di un nuovo show, “Colpo di Luna”, in onda in prime time sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Trattasi di un varietà che ammicca ai grandi spettacoli del passato, come “Teatro 10”. Durante lo show ci saranno anche cenni autobiografici, oltre naturalmente al pezzo forte della casa, vale a dire le parodie. Da Patty Pravo a Bianca Berlinguer, non mancheranno le imitazioni e, c’è da scommetterci, le risate.

Tanti gli ospiti di peso che le daranno una mano per far decollare il programma. Sul palco sono attesi dei super big. Ad esempio saranno coinvolti nello show Gianni Morandi e Stefano Accorsi. Inoltre l’imitatrice sarà affiancata da Maurizio Ferrini (nei panni della Signora Coriandoli) e dall’attore Francesco Arca. Alla festa si unirà anche un uomo simbolo della Rai, Carlo Conti, che intervisterà le sue “maschere”. Spazio anche a Gigi D’Alessio, con il quale Virginia duetterà in performance musicali più o meno serie. Tutto è stato apparecchiato a puntino, lo spettacolo può cominciare. In bocca al lupo!