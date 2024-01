Virginia Raffaele nel mirino della Rai: l’imitazione sotto accusa

Venerdì 12 gennaio è andata in onda la prima puntata di Colpo di Luna, il programma condotto da Virginia Raffaele che la vede protagonista con una serie di imitazioni e piccoli momenti di cabaret. Tra le parodie che più hanno fatto ridere, quella sulla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Ma qualcuno non ha apprezzato la comicità della Raffaele e chiede un intervento da parte della Rai.

Durante la sua imitazione, la comica ha ironizzato molto sulla vicinanza della Venezi alla destra, infatti, è stata nominata anche Consigliere per la musica dal Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. È stato proprio lui ad intervenire, chiedendo alla Rai di prendere provvedimenti nei confronti di Giovanni Anversa, capostruttura di Colpo di Luna. Questa la parodia dell’imitatrice.

“Tuttavia prima di iniziare vorrei sgomberare il campo dei pregiudizi di cui spesso vengo fatta oggetto. Una volta per tutte replicherò a queste infamie, siccome sono una donna avvenente, mi hanno dato dell’avvantaggiata, siccome sono una donna di destra mi hanno dato della fascistella, siccome sono una professionista seria, mi hanno dato dell’antipatica. A tutte queste orrende calunnie, io rispondo: ‘Antipatica no’ “.

"Mi hanno dato della fascistella e dell'antipatica. A queste calunnie rispondo: antipatica no!" #ColpoDiLuna Virginia Raffaele imita la direttora Venezi pic.twitter.com/YVzZXw95MR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 13, 2024

Nonostante la Venezi non abbia risposto all’imitazione e sia rimasta in silenzio, ad intervenire è stato Sangiuliano che ha trovato l’esibizione della Raffaele di poco gusto. Seppur in tanti ormai ironizzano sulla vicinanza della direttrice d’orchestra all’estrema destra. Tanto che, spesso è stata anche definita ‘neofascista’.

Nella puntata di questa sera è prevista di nuovo questa imitazione, almeno che, la Rai non abbia deciso di rispettare il volere del Ministro.

Anticipazioni puntata 19 gennaio

Questa sera andrà in onda la seconda puntata dello show della Raffaele dopo il successo della prima messa in onda. Colpo di Luna venerdì 12 gennaio ha ottenuto il 20% di share, con 3.320.000 di spettatori.

Anche questa sera il Teatro 5 di Cinecittà si trasformerà di nuovo in un luna park virtuale e ci saranno tanti ospiti che faranno da spalla alla Raffaele per intrattenere il pubblico. Questa sera sono previsti: Arisa e Massimo Ranieri, come cantanti, mentre Carla Signoris, Emanuela Fanelli e Lillo & Greg, come attori. Ci sarà anche il conduttore Michele Mirabella. Non mancheranno poi i due ospiti fissi: Francesco Arca e la Signora Coriandoli.

La Raffaele sarà la protagonista assoluta dello show con balli, canzoni e soprattutto imitazioni a cui ormai il pubblico è affezionato e che divertono molto anche il popolo del web.