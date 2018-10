Virginia Raffaele rivela: “La mia prima cotta è stata per Fiorello”

Virginia Raffaele si racconta: “Il mio primo amore? Fiorello”

Virginia Raffaele: un nome, una garanzia. Imita, balla, canta, fa divertire il pubblico. E forse è proprio per questo che gli italiani si sono innamorati di lei, così versatile e divertente alla conduzione del Festival di Sanremo 2016. Un talento puro, quello della Raffaele, che le scorre nelle vene dalla nascita, vista la sua provenienza da una famiglia circense. Classe 1980, 38 anni appena compiuti, l’attrice e comica romana si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair, in edicola domani 3 ottobre con una copertina interamente dedicata a lei. La Raffaele racconta una parte di sé inedita, dal successo all’amore, fino ai viaggi. “I viaggi che preferisco sono quelli da ferma, mentali. Vorrei dirle che vado sempre un mese in India a meditare. Ma non è vero. Le cose più avventurose che mi succedono sono sbagliare treni o non scendere alla fermata giusta. Alcuni incontri casuali e straordinari li ho fatti proprio così“. A proposito del suo passato, invece, l’attrice confida un segreto che ha tenuto sempre custodito nel suo cuore: “Il mio primo amore platonico è stato Fiorello. Avevo il diario pieno delle sue foto. Insieme a quelle di Gigi Proietti e di Dylan di Beverly Hills». Il primo amore non si scorda mai, dice il detto. E pare che valga anche per la bella Virginia!

Virginia Raffaele rivela: “Vorrei un’attenzione al mio cuore”

Da sempre dedita al suo lavoro, che la vede spesso in giro per il mondo, la Raffaele rivela di essere tornata single dopo la fine della relazione col comico Ubaldo Pantani. Nonostante la sua vita sia costellata da successi e affetto, afferma di apprezzare la solitudine, anche se a volte desidererebbe un’attenzione al suo cuore. Insomma, l’attrice non disdegnerebbe avere una persona al suo fianco in grado di comprendere il suo mestiere, che non considera affatto un ostacolo nelle sue relazioni. Un mestiere che le sta regalando tanto e al quale si dedica anima e corpo, da brava perfezionista quale è. Punta sempre più in alto, Virginia, perché probabilmente sa di poterci arrivare. E tutto il pubblico ne è fermamente convinto!

Virginia Raffaele e la sua vita “normale”

L’amore per il palcoscenico è da sempre una costante nella vita dell’attrice e comica, che è entrata nel cuore degli italiani con le esilaranti imitazioni di Carla Fracci e Donatella Versace. E il successo conquistato in questi anni non hanno di certo cambiato le dinamiche della sua vita, oltre che il bisogno di alzare sempre l’asticella. “Vado al solito supermercato, ho la stessa macchina scassata. Ma va bene: è tutto sana normalità“, dice l’attrice. Non si fa mai complimenti, Virginia Raffaele, è sempre così pretenziosa con sé stessa e non si perdona mai nulla, neanche una piccola imprecisione. Questo è sicuramente un grande merito, ma quello che probabilmente apprezza di più il pubblico è la sua genuinità, che la rende davvero unica. Intanto restiamo in attesa di un suo programma Rai per il 2019, per cui, da brava perfezionista, si dice già ansiosa.