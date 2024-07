Vip in bikini: Marcuzzi top, Ferragni bocciata. Commenti e reazioni

L’estate 2024 è ormai entrata nel vivo. Le nostre vip si mostrano in vacanze da sogno e sfoggiano fisici invidiabili. Accompagnate dai propri partner o single si mostrano in costume senza remore e lasciano la loro immagine in pasto al calderone dei social. Già! Perché come abbiamo visto negli ultimi giorni, non si salva nessuna dal giudizio graffiante dei followers. C’è chi è ritenuta troppo magra e chi troppo in carne, chi troppo grande per indossare certi abiti e chi troppo giovane. Ma vediamo meglio di chi si tratta.

Chi ha superato a pieno il giudizio dei propri seguaci è sicuramente Lorella Cuccarini che ha sfoggiato un fisico da urlo. Certo non manca chi placidamente commenta: ”Ma solo io la vedo vecchia?”. Scatenando una susseguirsi di velati insulti che siamo certi la Cuccarini saprà ignorare con eleganza. Apprezzata dal web è anche Alessia Marcuzzi che probabilmente ha fatto un patto col diavolo visto il suo fisico sempre tonico e fresco. Poi è stata la volta di Ida Platano, volto noto di Uomini e Donne, che ha subito l’odio degli utenti di Instagram. Ma Ida non la manda a dire e risponde a tono alla signora che aveva commentato con perfidia le sue gambe. Di recente invece Sophie Codegoni, ex gieffina e volto noto di Avanti un altro, è stata accusata di essere eccessivamente magra dopo aver postato delle sue foto in costume. Una magrezza ritenuta sintomo di sofferenza interiore e depressione incalzante.

Vip al mare: quando si esagera con i commenti e si supera il limite

Anche Chiara Ferragni ha subito commenti esasperanti circa il suo aspetto ritenuto molto magro. Alcuni utenti pungono velenosamente scrivendo: “Compra costumi costosi che non hanno niente da contenere”. Poi un altro scrive: ”Ma come faceva ad allattare i suoi figli?”. Certo la Ferragni al momento ha ben altro a cui pensare ma noi invece vogliamo soffermarci proprio su questo. Il chiacchiericcio è sempre stato fonte di grande interesse. Una volta era tra le mura di casa o dal parrucchiere in attesa del proprio turno. Adesso invece chiunque è pronto a commentare e lo scopo spesso è quello di ferire o meglio infierire. Sì perché, molte volte, questi commenti perfidi si celano dietro velati consigli.

Anche Belen Rodriguez è diventata mirino dei social. Anzi lei lo è sempre. In una recente foto in cui si intravede seminuda da uno specchio gli utenti si sono scatenati. “Non perde occasione per mostrarsi mezza nuda.. non è il suo lavoro è il suo esibizionismo sfrenato”. E poi ovviamente si trascende in commenti riguardanti i suoi numerosi fidanzati e sul fatto che sia “poco seria”. Fa parte del gioco diranno in molti. Io sono d’accordo che sia così ma spesso questo gioco diventa solo un contenitore di frustrazioni. Aurora Ramazzotti ha postato una serie di pensieri sul suo profilo Instagram a riguardo. Ha raccontato il suo percorso verso l’accettazione di sé. Un percorso non semplice in cui spesso si è trovata messa a confronto con sua mamma. Dai più ritenuta maggiormente affascinante rispetto alla figlia. Condividendo i suoi pensieri Aurora ha lanciato un messaggio importante che noi speriamo venga colto da tutti e diffuso.