Vip Champion: tutto sull’evento più atteso dell’estate dei vip!

Mancano ancora alcune settimane per il via ufficiale all’estate, ma i vip hanno già iniziato a celebrare la bella stagione con serate a suon di lustrini e champagne! Il primo degli eventi che sancisce l’inizio dell’estate per i nostri vipponi è il famigerato Vip Champion. Ma di cosa si tratta? Scopriamo insieme tutti i retroscena.

Se bazzicate sui social come noi per guardare cosa combinano i personaggi della televisione italiana, vi sarete resi conto che moltissimi volti noti soprattutto del Grande Fratello nelle ultime ore si trovano a Capri. La meravigliosa isola ospita infatti il Vip Champion 2024, un evento tra i più ambiti tra i famosi. Ricevere l’invito per questo evento esclusivo è un po’ come trovare i biglietti d’oro per la famosa Fabbrica di Cioccolato, solo in pochissimi possono partecipare.

Vip Champion: weekend tra serate mondane e sfide culinarie per i vip

Quella del 2024 è la tredicesima edizione del Vip Champion, che in parole spicciole è un summit tra celebrità. I vip che hanno ricevuto il rinomatissimo invito, soggiornano per tre notti in un hotel di lusso e tra serate di gala e sfide culinarie potranno conoscersi e fare affari insieme. Avete capito benissimo, i vipponi passeranno un weekend di divertimenti in giro per Capri tra i locali facendo quello che sanno fare meglio: apparire! Influencer, impreditori e volti della televisione possono godersi un fine settimana di relax e allo stesso tempo lavorare divertendosi, acchiappando gli sponsor che sostengono l’evento attraverso dei giochi. Oggi ad esempio, scopriamo dalle storie Instagram di Shaila Gatta e di Tosca D’Aquino che i vip si sfideranno in cucina, a fare pasta fresca e pizza grazie alla presenza di una nota marca di farine. Ma vediamo un po’ chi è riuscito ad entrare quest’anno!

Tra i più attesi di questa edizione ci sono i gieffini, ovviamente. In primis Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, seguiti a ruota da Marco Maddaloni e da Simona Tagli. Anche Samira Lui è riuscita ad entrare, grazie alla sua brillante presenza accanto a Gerry Scotti alla Ruota Della Fortuna. Non possono di certo mancare le madrine di ogni evento vip, Valeria Marini e Pamela Prati. Attesissimi Alex Belli e Delia Duran, ma soprattutto Alfonso Signorini. Questo è solo il primo degli eventi estivi che daranno il via a ondate di gossip e chissà, progetti televisivi!