Cristiano De André si è raccontato in una lunga intervista, rilasciata di recente al Corriere della Sera. Tra memorie passate e progetti futuri, l’artista figlio di Faber si è svelato a tutto tondo, rivelando le difficoltà connesse al fatto di portare un cognome impegnativo come il suo. Il cantautore ha difatti svelato che agli inizi della sua carriera, non sia stato semplice emergere e distaccarsi dall’ombra paterna. Lo stesso padre, a detta di Cristiano, gli avrebbe consigliato di frequentare veterinaria: ma per De André, la vocazione per la musica era troppo forte.

Allo stesso modo, così come per lui, le difficoltà di portare un cognome altisonante come il suo si sono riversate anche sui figli, seppur non in maniera così determinante. “Per fortuna i miei figli hanno scelto altri campi lavorativi che non sono la musica e questo indubbiamente li ha agevolati“, ha precisato l’artista.

L’unica a bazzicare saltuariamente nel mondo dello spettacolo è Francesca. L’ex gieffina, tuttavia, si è allontanata nell’ultimo periodo, sebbene di recente sia tornata alla ribalta di nuovo alla ribalta, per le vicende tragicamente note. La 32enne ha infatti deciso di parlare, in maniera pubblica, della sua drammatica situazione.

Lo scorso mese, l’ex gieffina ha rivelato di essere stata vittima di violenza domestica e di aver ora intrapreso un percorso di guarigione. Nonostante il momento delicato vissuto dalla figlia, l’artista non sembra esserci andato con i piedi di piombo. I rapporti tra i due, d’altronde, sono tesi da molti anni, soprattutto dopo la scelta, da parte di Francesca, di parlarne a gran voce nei vari salotti televisivi, soprattutto da Barbara d’Urso.

Quella di Cristiano De André è dunque suonata a molti come una vera e propria stroncatura, che per alcuni si sarebbe potuta evitare. Il cantautore ha espresso la propria lontananza verso questa tendenza di vivere pubblicamente il proprio privato. Sulle pagine del Corriere, l’artista ha infatti affermato riguardo la figlia:

“È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto.“

Parole che non suonano in effetti come un ramoscello di ulivo teso a recuperare il rapporto con la figlia, anzi. In effetti, la stessa Francesca ha confermato di essere ormai in via di guarigione grazie all’aiuto dei suoi più cari amici, senza fare menzione alcuna della famiglia.